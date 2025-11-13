सिंधु जल संधि केस को वियना ले गया पाकिस्तान, अगले सप्ताह कार्यवाही; भारत ने किया किनारा
पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि सिंधु जल संधि (IWT) के तहत तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही का अगला चरण अगले सप्ताह वियना में होगा। विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता वाली सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती रही है।
भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की हत्या के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने 19 सितंबर को सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत भारत के खिलाफ पंचाट कार्यवाही शुरू की।
बुधवार को एक बयान में, विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान ने पंचाट न्यायालय के हालिया निर्णय पर ध्यान दिया है, जिसमें सिंधु जल संधि की सामान्य व्याख्या के मुद्दों पर न्यायालय के निर्णय के कुछ पहलुओं पर सहायक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।
उसने कहा कि पाकिस्तान ने निर्णय के समानांतर जारी प्रक्रियात्मक आदेश पर भी ध्यान दिया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि न्यायालय चरणबद्ध तरीके से इन कार्यवाहियों को जारी रखेगा और तटस्थ विशेषज्ञ के समक्ष चल रही कार्यवाहियों को ध्यान में रखेगा।
विदेश कार्यालय द्वारा कहा गया कि तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही भारत के अनुरोध पर शुरू की गई थी, जिसका अगला चरण 17-21 नवंबर तक वियना में होगा। उसने कहा भले ही भारत ने अपनी भागीदारी रोकने का निर्णय लिया है, पाकिस्तान सद्भावनापूर्वक तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही में पूर्ण रूप से भाग ले रहा है। इस संबंध में, तटस्थ विशेषज्ञ ने निर्णय दिया है कि भारत की गैर-भागीदारी कार्यवाही को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।
इसी साल अक्टूबर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के कारण बचा पानी अगले एक से डेढ़ साल के भीतर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी के जल निकासी मास्टर प्लान की शुरुआत के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की ओर बड़ी मात्रा में छोड़ा जाने वाला पानी अब आने वाले एक से डेढ़ साल में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा।
