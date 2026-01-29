बिना शादी सेक्स और शराब पर 140 कोड़े, प्रेमी जोड़े को 'तालिबानी सजा'; जानें कहां दी गई

संक्षेप: इंडोनेशिया के आचे प्रांत में शरिया पुलिस ने इस जोड़े को 140-140 बार बांस की पतली छड़ी से कोड़े मारे। यह सजा इस्लामी कानून लागू होने के बाद दी गई सबसे कठोर सजाओं में से एक मानी जा रही है। आचे इंडोनेशिया का एकमात्र प्रांत है, जहां शरिया कानून का एक रूप लागू है

शादी के बिना सेक्स और शराब पीने की सजा क्या हो सकती है, यह सवाल चौंकाने वाला लग सकता है। लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसी सजा दी गई है, जिसे जानकर लोग सन्न रह गए। यहां बिना शादी के शारीरिक संबंध बनाने और शराब पीने के मामले में एक प्रेमी जोड़े को सार्वजनिक रूप से कठोर दंड दिया गया। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया के आचे प्रांत में शरिया पुलिस ने इस जोड़े को 140-140 बार बांस की पतली छड़ी से कोड़े मारे। यह सजा इस्लामी कानून लागू होने के बाद दी गई सबसे कठोर सजाओं में से एक मानी जा रही है। आचे इंडोनेशिया का एकमात्र प्रांत है, जहां शरिया कानून का एक रूप लागू है और अविवाहित जोड़ों के बीच सारीरीक संबंध पूरी तरह गैरकानूनी हैं।

घटनास्थल पर मौजूद एएफपी के संवाददाता के अनुसार, एक सार्वजनिक पार्क में दर्जनों लोगों की मौजूदगी में पुरुष और महिला की पीठ पर बेंत से वार किए गए। सजा के दौरान महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बांदा आचे की शरिया पुलिस के प्रमुख मुहम्मद रिजाल ने बताया कि दोनों को कुल 140 कोड़े मारे गए। इनमें से 100 कोड़े शादी से बाहर यौन संबंध रखने के लिए और 40 कोड़े शराब पीने के आरोप में दिए गए।

बताया जा रहा है कि 2001 में आचे को विशेष स्वायत्तता मिलने और शरिया कानून लागू होने के बाद से यह बेंत से दी गई सबसे अधिक सजाओं में शामिल है। इस मामले में कुल छह लोगों को इस्लामी कानून तोड़ने का दोषी पाया गया, जिनमें एक शरिया पुलिस अधिकारी और उसकी महिला साथी भी शामिल थे। उन्हें एक निजी स्थान पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर 23-23 कोड़े मारे गए। रिजाल ने कहा कि शरिया कानून के तहत कोई अपवाद नहीं किया जाता, यहां तक कि अपने ही कर्मियों के लिए भी नहीं। उन्होंने कहा कि कानून के उल्लंघन से संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।