इंडोनेशिया में फिर फट उठा ज्वालामुखी, 13 KM तक उड़ी राख; सामने आया हैरतअंगेज VIDEO

संक्षेप: इंडोनेशिया की भौगोलिक एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पूर्वी जावा प्रांत में माउंट सेमेरू से गर्म राख और चट्टान, लावा और गैस निकल रहे हैं जो दोपहर से शाम तक कई बार ढलानों से कई किलोमीटर नीचे तक आया।

इंडोनेशिया ने माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में सिलसिलेवार और खौफनाक विस्फोटों के बाद बड़े स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है। हालात यह हैं कि कई गांवों को खाली कराया गया है और लोगों से एहतियातन ज्वालामुखी से कई किमी के दायरे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई है।

इंडोनेशिया की भूविज्ञान एजेंसी ने एक बयान में बताया कि पर्यटन स्थल बाली से लगभग 310 किलोमीटर पश्चिम में पूर्वी जावा स्थित माउंट सेमेरू स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2 बजे फट गया। इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी सबसे घनी आबादी वाले द्वीप पर स्थित है।

माउंट सेमेरू से गर्म राख और चट्टान, लावा और गैस के मिश्रण निकल रहे हैं जो बुधवार दोपहर से शाम तक कई बार ढलानों से सात किलोमीटर तक नीचे तक आ गए। वहीं गर्म बादल सतह से करीब दो किलोमीटर तक उठ गए हैं। एजेंसी ने बताया कि विस्फोटों के कारण कई गांव राख से ढक गए और अधिकारियों ने ज्वालामुखी को लेकर सतर्कता स्तर को उच्चतम कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले देश राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने बताया था कि राख का गुबार हवा में 13 किलोमीटर तक ऊपर उठ गया था।

लोगों को किया गया अलर्ट इंडोनेशियाई सरकार ने एक बयान जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बयान में कहा गा, “जनता को सलाह दी जाती है कि वे सेमेरु पर्वत के क्रेटर या शिखर के 8 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि में शामिल न हों, क्योंकि वहां से निकली चट्टानों से टकराने का खतरा है।”