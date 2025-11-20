Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Indonesia Mount Semeru volcano erupts blankets villages with ash video
इंडोनेशिया में फिर फट उठा ज्वालामुखी, 13 KM तक उड़ी राख; सामने आया हैरतअंगेज VIDEO

इंडोनेशिया में फिर फट उठा ज्वालामुखी, 13 KM तक उड़ी राख; सामने आया हैरतअंगेज VIDEO

संक्षेप: इंडोनेशिया की भौगोलिक एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पूर्वी जावा प्रांत में माउंट सेमेरू से गर्म राख और चट्टान, लावा और गैस निकल रहे हैं जो दोपहर से शाम तक कई बार ढलानों से कई किलोमीटर नीचे तक आया।

Thu, 20 Nov 2025 01:40 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडोनेशिया ने माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में सिलसिलेवार और खौफनाक विस्फोटों के बाद बड़े स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है। हालात यह हैं कि कई गांवों को खाली कराया गया है और लोगों से एहतियातन ज्वालामुखी से कई किमी के दायरे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडोनेशिया की भूविज्ञान एजेंसी ने एक बयान में बताया कि पर्यटन स्थल बाली से लगभग 310 किलोमीटर पश्चिम में पूर्वी जावा स्थित माउंट सेमेरू स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2 बजे फट गया। इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी सबसे घनी आबादी वाले द्वीप पर स्थित है।

माउंट सेमेरू से गर्म राख और चट्टान, लावा और गैस के मिश्रण निकल रहे हैं जो बुधवार दोपहर से शाम तक कई बार ढलानों से सात किलोमीटर तक नीचे तक आ गए। वहीं गर्म बादल सतह से करीब दो किलोमीटर तक उठ गए हैं। एजेंसी ने बताया कि विस्फोटों के कारण कई गांव राख से ढक गए और अधिकारियों ने ज्वालामुखी को लेकर सतर्कता स्तर को उच्चतम कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले देश राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने बताया था कि राख का गुबार हवा में 13 किलोमीटर तक ऊपर उठ गया था।

लोगों को किया गया अलर्ट

इंडोनेशियाई सरकार ने एक बयान जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बयान में कहा गा, “जनता को सलाह दी जाती है कि वे सेमेरु पर्वत के क्रेटर या शिखर के 8 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि में शामिल न हों, क्योंकि वहां से निकली चट्टानों से टकराने का खतरा है।”

ये भी पढ़ें:भारत के इकलौते सक्रिय ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, VIDEO में दिखा लावा और धुंआ
ये भी पढ़ें:जापान में फटने वाला है 300 सालों से शांत ज्वालामुखी? जारी किया डराने वाला वीडियो

गौरतलब है कि माउंट सेमेरु को महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पिछले 200 सालों में कई बार विस्फोट हो चुके हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई द्वीपसमूह में इस समय लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फिर भी इसकी उपजाऊ ढलानों पर हजारों लोग आज भी इनके आसपास रहते हैं। इससे पहले 2021 में सेमेरु में हुए विस्फोट में 50 से अधिक लोग मारे गए और 5,000 से अधिक घर बर्बाद हो गए थे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।