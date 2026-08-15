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सुबह-सुबह 7.7 तीव्रता के भूकंप से दहला इंडोनेशिया, सुनामी का अलर्ट जारी

By Jagriti Kumari
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भूकंप के झटके स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 6 बजे महसूस किए गए। जोरदार झटके के बाद 2 आफ्टरशॉक्स भी दर्ज किए गए हैं। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

Indonesia Earthquake
भूकंप से दहला इंडोनेशिया

एशिया का दक्षिण पूर्वी देश इंडोनेशिया शनिवार सुबह भूकंप के झटकों से दहल उठा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दो गई है। हालांकि इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, यह भूकंप इंडोनेशियाई समयानुसार तड़के सुबह 5:58 बजे आया। इसका केंद्र पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के एंडे शहर से 68 किलोमीटर था। वहीं भूकंप समुद्र के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। जानकारी के मुताबिक 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 2 आफ्टरशॉक्स भी दर्ज किए गए हैं।

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सुनामी का अलर्ट जारी

इंडोनेशिया की 'मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी' ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने लोगों से समुद्र तटों और नदियों के किनारों से दूर रहने की अपील की है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। अधिकारी समुद्र के जलस्तर में किसी भी बदलाव की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

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क्यों इंडोनेशिया में आते हैं इतने भूकंप

दरअसल 17,000 से अधिक द्वीपों का विशाल समूह इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है। ज्वालामुखियों और फॉल्ट लाइन्स के इस क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। इससे पहले बीते जुलाई में भी यहां 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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