इंडोनेशिया के एक कैंडी फैक्ट्री में शनिवार शाम लगी भीषण आग के बाद रविवार को सात बॉडी बैग बरामद किए गए हैं। पुलिस और बचाव दल अब भी करीब 50 मजदूरों की तलाश में जुटे हैं, जो आग लगने के बाद से लापता हैं।

इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के सेरांग रीजेंसी स्थित सिकांडे इलाके में एक कैंडी फैक्ट्री में शनिवार शाम लगी भीषण आग के बाद रविवार तक स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इंडोनेशियाई पुलिस और बचाव दलों ने अब तक सात बॉडी बैग बरामद किए हैं, जबकि करीब 50 मज़दूरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आग लगने के एक दिन बाद भी फायरफाइटर्स कई जगहों पर गर्म स्थानों (हॉटस्पॉट) से जूझ रहे हैं और धुएं के कारण सर्च ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है।

पुलिस का कहना है कि आग इतनी तेज और व्यापक थी कि बरामद किए गए शरीर के अंगों की पहचान सिर्फ देखकर करना लगभग असंभव है। एक बॉडी बैग में कई लोगों के शरीर के हिस्से होने की आशंका जताई गई है। पुलिस आपदा पीड़ित पहचान अधिकारी वाह्यू हिदायती ने कहा कि सात बॉडी बैग बरामद किए गए हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस आग के पीड़ितों की पहचान देखकर नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है और कुछ जगहों पर अब भी गर्मी और धुआं बना हुआ है।

पहचान की प्रक्रिया अधिकारी पहचान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लापता मजदूरों के रिश्तेदारों से DNA नमूने इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही उनके घरों, हॉस्टल और लॉकर से निजी सामान जैसे कपड़े, जूते, फोन और अन्य वस्तुएं भी जुटाई जा रही हैं, जिससे फॉरेंसिक टीम को मदद मिल सके। वाह्यू हिदायती के अनुसार, पूरी पहचान प्रक्रिया में दो से तीन हफ्ते लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई जगहों पर शरीर पूरी तरह जल गए हैं, इसलिए सिर्फ DNA मैचिंग पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

क्या बोले फैक्ट्री मालिक? फैक्ट्री मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिन की शिफ्ट में करीब 300 कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 50 का आंकड़ा उन लोगों के बारे में है जिनका हम अभी तक हिसाब नहीं लगा पाए हैं। मालिक ने आश्वासन दिया कि कंपनी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरह सहयोग करेगी और हर संभव मदद मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद अंदर मौजूद कर्मचारियों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आग बहुत तेजी से फैली।

सर्च ऑपरेशन जारी बचाव दल क्षतिग्रस्त इमारत के उन हिस्सों में तलाशी ले रहे हैं जहां लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारी ने बताया कि इमारत के कुछ हिस्से कमजोर हो गए हैं और उनके गिरने का खतरा बना हुआ है। इस वजह से सर्च टीमें बहुत सावधानी से काम कर रही हैं। फायरफाइटर्स अभी भी अंदर मौजूद हॉटस्पॉट को ठंडा करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर आग फिर से भड़कने की संभावना है।