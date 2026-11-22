इंडोनेशिया की कैंडी फैक्ट्री बनी आग का कब्रिस्तान: 7 शव बरामद, 50 मजदूर अब भी लापता
इंडोनेशिया के एक कैंडी फैक्ट्री में शनिवार शाम लगी भीषण आग के बाद रविवार को सात बॉडी बैग बरामद किए गए हैं। पुलिस और बचाव दल अब भी करीब 50 मजदूरों की तलाश में जुटे हैं, जो आग लगने के बाद से लापता हैं।
इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के सेरांग रीजेंसी स्थित सिकांडे इलाके में एक कैंडी फैक्ट्री में शनिवार शाम लगी भीषण आग के बाद रविवार तक स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इंडोनेशियाई पुलिस और बचाव दलों ने अब तक सात बॉडी बैग बरामद किए हैं, जबकि करीब 50 मज़दूरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आग लगने के एक दिन बाद भी फायरफाइटर्स कई जगहों पर गर्म स्थानों (हॉटस्पॉट) से जूझ रहे हैं और धुएं के कारण सर्च ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है।
पुलिस का कहना है कि आग इतनी तेज और व्यापक थी कि बरामद किए गए शरीर के अंगों की पहचान सिर्फ देखकर करना लगभग असंभव है। एक बॉडी बैग में कई लोगों के शरीर के हिस्से होने की आशंका जताई गई है। पुलिस आपदा पीड़ित पहचान अधिकारी वाह्यू हिदायती ने कहा कि सात बॉडी बैग बरामद किए गए हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस आग के पीड़ितों की पहचान देखकर नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है और कुछ जगहों पर अब भी गर्मी और धुआं बना हुआ है।
पहचान की प्रक्रिया
अधिकारी पहचान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लापता मजदूरों के रिश्तेदारों से DNA नमूने इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही उनके घरों, हॉस्टल और लॉकर से निजी सामान जैसे कपड़े, जूते, फोन और अन्य वस्तुएं भी जुटाई जा रही हैं, जिससे फॉरेंसिक टीम को मदद मिल सके। वाह्यू हिदायती के अनुसार, पूरी पहचान प्रक्रिया में दो से तीन हफ्ते लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई जगहों पर शरीर पूरी तरह जल गए हैं, इसलिए सिर्फ DNA मैचिंग पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।
क्या बोले फैक्ट्री मालिक?
फैक्ट्री मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिन की शिफ्ट में करीब 300 कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 50 का आंकड़ा उन लोगों के बारे में है जिनका हम अभी तक हिसाब नहीं लगा पाए हैं। मालिक ने आश्वासन दिया कि कंपनी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरह सहयोग करेगी और हर संभव मदद मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद अंदर मौजूद कर्मचारियों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आग बहुत तेजी से फैली।
सर्च ऑपरेशन जारी
बचाव दल क्षतिग्रस्त इमारत के उन हिस्सों में तलाशी ले रहे हैं जहां लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारी ने बताया कि इमारत के कुछ हिस्से कमजोर हो गए हैं और उनके गिरने का खतरा बना हुआ है। इस वजह से सर्च टीमें बहुत सावधानी से काम कर रही हैं। फायरफाइटर्स अभी भी अंदर मौजूद हॉटस्पॉट को ठंडा करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर आग फिर से भड़कने की संभावना है।
बता दें कि आग सेरांग रीजेंसी के सिकांडे में स्थित कैंडी फैक्ट्री में शनिवार शाम लगी। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सही वजह की जांच चल रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग फैक्ट्री के अंदर से शुरू हुई और बहुत तेजी से फैली। पुलिस और अग्निशमन विभाग दोनों मिलकर कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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