यहां भारतीयों को सता रहा डर, चिंताओं के बीच कनाडा के ऊपर किसने उठा दिया बड़ा सवाल
संक्षेप: कनाडा से बड़ी संख्या में भारतीयों को निकलने पर बाध्य किया जा रहा है। इस बीच कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त ने एक बड़ा सवाल उठाया है। दिनेश के. पटनायक ने कहा है कि भारतीय नागरिक कनाडा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
कनाडा से बड़ी संख्या में भारतीयों को निकलने पर बाध्य किया जा रहा है। इस बीच कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त ने एक बड़ा सवाल उठाया है। दिनेश के. पटनायक ने कहा है कि भारतीय नागरिक कनाडा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि यह भी बेहद अजीब है कि उन्हें भी यहां पर सिक्योरिटी की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने कनाडा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भारतीयों की समस्या नहीं, बल्कि कनाडा की समस्या है। कुछ कनाडाई हैं, जो यह समस्या पैदा कर रहे हैं।
दिनेश पटनायक ने बिना खालिस्तानी आतंकवाद का नाम लिए कहा कि कुछ लोगों का समूह है जो वास्तव में डरा रहा है। इसके चलते संबंधों पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए? इन हालात में कानून-व्यवस्था से कैसे निपटा जाए?
पटनायक का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बड़ी संख्या में भारतीयों को कनाडा से बाहर निकालने की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। साल 2024 में 1997 भारतीयों को कनाडा से बाहर कर दिया गया था। साल 2019 में यह संख्या मात्र 625 थी। कनाडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2025 तक ही 1891 भारतीयों को कनाडा छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। अनुमान है कि इस साल यह आंकड़ा पिछले साल के आंकड़ों को भी पार कर जाएगा।
