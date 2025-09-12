US में भारतीय मूल के व्यक्ति की निर्मम हत्या, पत्नी और बच्चों के सामने सिर धड़ से किया अलग

नजदीक ही मौजूद डालस फायर-रेस्क्यू कर्मियों ने खून से लथपथ आरोपी का पीछा किया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में कोबोस-मार्टिनेज ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है।

अमेरिका के टेक्सास से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, 50 वर्षीय भारतीय मूल के चंद्रमौली नागमल्लैया की एक मोटल में बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने उन्हें पत्नी और बेटे के सामने ही सिर काटकर मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात 10 सितंबर को डाउनटाउन सुइट्स मोटल पर हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौके पर खून से सनी जमीन, क्राइम सीन टेप और शव के पास खड़ा पुलिस बल देखकर लोग सहम गए।

पुलिस ने योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज को हत्या का आरोपी बताया है। घटना की शुरुआत तब हुई जब नागमल्लैया ने कोबोस-मार्टिनेज और उसकी महिला सहयोगी को कहा कि खराब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करें। यह बात महिला सहयोगी ने अनुवाद करके आरोपी तक पहुंचाई। आरोपी को गुस्सा इस बात पर आया कि नागमल्लैया ने सीधे उससे बात करने के बजाय महिला के जरिए संदेश दिया। तभी उसने अपने पास छुपाई मशेटे (तेज धार वाली बड़ी छुरी) निकाली और हमला बोल दिया।

नागमल्लैया भागकर मोटल की पार्किंग में पहुंचे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। आरोपी ने उनका पीछा किया और लगातार वार करता रहा। पत्नी और बेटा बीच-बचाव के लिए दौड़े, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर अलग कर दिया। उसने नागमल्लैया का सिर काट दिया और CCTV फुटेज में उसे सिर को लात मारते और फिर डंपस्टर तक ले जाते देखा गया।