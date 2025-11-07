Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Indian student dead body found who went missing Russia Ufa city Medical University
रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र की मौत, नदी के किनारे मिला शव; जांच की मांग

रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र की मौत, नदी के किनारे मिला शव; जांच की मांग

संक्षेप: पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अलवर ने कहा कि 19 दिन पहले नदी किनारे पर छात्र के कपड़े, मोबाइल फोन और जूते मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़के के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में कोई अनहोनी घटना हुई है।

Fri, 7 Nov 2025 11:00 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रूस के उफा शहर में 19 दिन पहले लापता हुए भारतीय छात्र अजीत सिंह चौधरी का शव बरामद हुआ है। वह राजस्थान के अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला था। अजीत ने 2023 में बैशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया था। वह इस साल 19 अक्टूबर को उफा में लापता हो गया था। छात्र सुबह करीब 11 बजे दूध खरीदने की बात कहकर हॉस्टल से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।

अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान ने बताया कि अजीत चौधरी का शव व्हाइट नदी के किनारे बने बांध में मिला। रूस में भारतीय दूतावास की ओर से तत्काल कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गुरुवार को चौधरी के परिवार को उसकी मौत की सूचना दे दी गई। 22 वर्षीय लड़के के लापता होने की खबर सुनकर परिवार बेहद परेशान था। घरवाले उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास और प्रार्थना कर रहे थे।

नदी किनारे कपड़े और मोबाइल मिला

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अलवर ने कहा कि 19 दिन पहले नदी किनारे पर छात्र के कपड़े, मोबाइल फोन और जूते मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़के के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में कोई अनहोनी घटना हुई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अजीत को परिवार ने बड़ी उम्मीदों और अपनी गाढ़ी कमाई जुटाकर मेडिकल पढ़ाई के लिए रूस भेजा था। नदी में उसका शव मिलने की खबर बेहद झकझोर देने वाली है। परिवार के लिए यह अत्यंत दुखद क्षण है। हमने एक होनहार युवा को खो दिया।'

शव भारत लाने में मदद करने की अपील

कांग्रेस नेता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से छात्र का शव भारत लाने में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा, 'लड़के के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में अनहोनी हुई है। इसकी पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। परिवार को अब आपके दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।' ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स विंग ने भी इस मामले में जयशंकर से संपर्क किया है। कहा गया, 'यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अजीत के दोस्तों ने शव की पहचान की पुष्टि की है।' यूनिवर्सिटी का अब तक कोई बयान नहीं आया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
