काला सागर में मालवाहक पोत पर हमले में भारतीय नागरिक की मौत, विदेश मंत्रालय ने जताई आपत्ति
काला सागर में 18 जुलाई को एक मालवाहक पोत पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। यह पोत कथित तौर पर रूस के समुद्री सीमा क्षेत्र से गुजर रहा था। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
काला सागर में 18 जुलाई को एक मालवाहक पोत पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। यह पोत कथित तौर पर रूस के समुद्री सीमा क्षेत्र से गुजर रहा था। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जब मालवाहक पोत ‘एमवी ओमोर्फी’ पर हमला उस वक्त हुआ जब उस पर तीन भारतीयों समेत चालक दल के 10 सदस्य मौजूद थे। इस घटना में एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि दो अन्य सुरक्षित हैं।
रूस के अधिकारियों के संपर्क में
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहाकि रूस स्थित भारतीय मिशन संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने कहाकि भारत मालवाहक जहाजों को निशाना बनाए जाने और निर्दोष नागरिकों की जान जोखिम में डाले जाने वाले ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करता है। भारत ने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने और समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
यूक्रेनी तट पर हमले में क्या बोला
वहीं, यूक्रेन के तट पर एक वाणिज्यिक जहाज पर रूसी हमले में चार भारतीयों समेत 10 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद, भारत ने शुक्रवार को कहाकि जहाज में अनाज था। इस तरह भारत ने मास्को के उस दावे को लगभग खारिज कर दिया कि उसमें सैन्य साजोसामान था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहाकि भारत के नौवहन महानिदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार, ओडेसा बंदरगाह पर हुई दुखद घटना में शामिल गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज ‘एमवी गोल्डन लियो’ ने 19 जुलाई को रवाना होने से पहले कार्गो के तौर पर अनाज लोड किया था।
रणधीर जायसवाल रूस के दावे से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने आगे कहाकि हम एक बार फिर दोहराते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को किसी भी परिस्थिति में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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