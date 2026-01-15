Hindustan Hindi News
बच्चों के साथ कुछ किया है… US में भारतीय मूल की महिला ने 2 बेटों का कर दिया कत्ल, कहां मिली लाश?

जानकारी के मुताबिक बच्चों के पिता ने बताया कि काम से घर लौटने के बाद उसने अपने दो बेटों, जिनकी उम्र 5 और 7 साल थी को बेहोश पाया। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को दोनों बच्चे बेडरूम में मृत मिले।

Jan 15, 2026 03:39 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के न्यूजर्सी से हाल ही में एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक भारतीय मूल की महिला ने बीते मंगलवार को कथित तौर पर अपने 2 बेटों का कत्ल कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने 35 साल की इस महिला को अपने दो छोटे बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बच्चों की उम्र महज 5 और 7 साल थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी की पहचान न्यू जर्सी के हिल्सबोरो की प्रियाथर्सिनी नटराजन के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को बच्चों के पिता ने इस बात की सूचना दी थी जिसके बाद महिला को अरेस्ट कर लिया गया है। सोमरसेट काउंटी के प्रॉसिक्यूटर जॉन मैकडॉनल्ड ने बुधवार को बताया कि 13 जनवरी को एक शख्स ने लॉ एनफोर्समेंट को 911 पर कॉल किया। शख्स ने फोन कर पुलिस को बताया कि काम से घर लौटने के बाद उसने अपने दो बेटों को बेहोश पाया। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने बच्चों के साथ कुछ किया है।"

मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारियों ने दोनों बच्चों को घर के एक बेडरूम में मृत पाया। फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर के दो मामलों और हथियार रखने के एक मामले का आरोप लगाया गया है। मौत की वजह और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं।

