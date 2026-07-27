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कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या, बात करते-करते गोली मारकर भागा

By Niteesh Kumar
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रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 7:23 बजे गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां नवनीत कौर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मिलीं। उन्हें बचाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

Indian origin woman shot dead in Canada Toronto accused of Indian origin arrested
नवनीत कौर।

कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय मूल की 26 वर्षीय महिला की सुनियोजित हमले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में भारतीय मूल के 37 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टोरंटो पुलिस सर्विस ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि गोलीबारी की घटना शुक्रवार सुबह हंबरवुड बुलेवार्ड और रेक्सडेल बुलेवार्ड के चौराहे पर हुई। मृतका की पहचान नवनीत कौर के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी की पहचान ब्रैम्पटन निवासी शरणजीत सिंह के रूप में की गई है।

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पुलिस के अनुसार, सुबह लगभग 7:23 बजे गोली चलने की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां नवनीत कौर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मिलीं। उन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयास किए गए, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जांचकर्ताओं के मुताबिक, घटना से पहले मृतका और आरोपी के बीच कुछ देर बातचीत हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उन पर गोली चला दी और पुलिस के पहुंचने से पहले पैदल ही फरार हो गया। बाद में ओंटारियो प्रांतीय पुलिस ने उसे तलाश कर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने घटना को लेकर क्या बताया

शरणजीत सिंह पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर और अदालत की ओर से तय शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला टारगेटेड अटैक मालूम होता है। इस मामले में किसी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं की जा रही है। टोरंटो पुलिस की हत्या जांच इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है।

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महिला सड़क पर गिर पड़ी

रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि नवनीत कौर हंबरवुड बुलेवार्ड पर पैदल जा रही थीं, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई और इसके बाद उसने एक गोली मार दी। आरोपी मौके से पैदल भाग गया, जबकि महिला सड़क पर गिर पड़ी। प्रत्यक्षदर्शी ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी।

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कुछ दिनों पहले हुई थी एक और हत्या

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब कुछ दिन पहले ही कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमंटन में भारतीय मूल की एक अन्य महिला की उसके साथी ने हत्या कर दी थी। पिछले सप्ताह 22 वर्षीय ऋतिश कुमार को अपनी 23 वर्षीय साथी दमनप्रीत कौर की कथित रूप से गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस मामले को इंटिमेट पार्टनर से जुड़ी हत्या बताया था। इसे लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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