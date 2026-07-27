कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या, बात करते-करते गोली मारकर भागा
रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 7:23 बजे गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां नवनीत कौर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मिलीं। उन्हें बचाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय मूल की 26 वर्षीय महिला की सुनियोजित हमले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में भारतीय मूल के 37 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टोरंटो पुलिस सर्विस ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि गोलीबारी की घटना शुक्रवार सुबह हंबरवुड बुलेवार्ड और रेक्सडेल बुलेवार्ड के चौराहे पर हुई। मृतका की पहचान नवनीत कौर के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी की पहचान ब्रैम्पटन निवासी शरणजीत सिंह के रूप में की गई है।
पुलिस के अनुसार, सुबह लगभग 7:23 बजे गोली चलने की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां नवनीत कौर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मिलीं। उन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयास किए गए, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जांचकर्ताओं के मुताबिक, घटना से पहले मृतका और आरोपी के बीच कुछ देर बातचीत हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उन पर गोली चला दी और पुलिस के पहुंचने से पहले पैदल ही फरार हो गया। बाद में ओंटारियो प्रांतीय पुलिस ने उसे तलाश कर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने घटना को लेकर क्या बताया
शरणजीत सिंह पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर और अदालत की ओर से तय शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला टारगेटेड अटैक मालूम होता है। इस मामले में किसी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं की जा रही है। टोरंटो पुलिस की हत्या जांच इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है।
महिला सड़क पर गिर पड़ी
रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि नवनीत कौर हंबरवुड बुलेवार्ड पर पैदल जा रही थीं, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई और इसके बाद उसने एक गोली मार दी। आरोपी मौके से पैदल भाग गया, जबकि महिला सड़क पर गिर पड़ी। प्रत्यक्षदर्शी ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी।
कुछ दिनों पहले हुई थी एक और हत्या
यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब कुछ दिन पहले ही कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमंटन में भारतीय मूल की एक अन्य महिला की उसके साथी ने हत्या कर दी थी। पिछले सप्ताह 22 वर्षीय ऋतिश कुमार को अपनी 23 वर्षीय साथी दमनप्रीत कौर की कथित रूप से गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस मामले को इंटिमेट पार्टनर से जुड़ी हत्या बताया था। इसे लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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