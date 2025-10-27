Hindustan Hindi News
ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला का रेप, पुलिस ने बताया नस्लीय हमला; तलाश जारी

Mon, 27 Oct 2025 08:39 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
ब्रिटेन में फिर भारतवंशी के खिलाफ नस्लीय हिंसा का मामला सामने आया है। खबर है कि पुलिस को एक श्वेत पुरु की तलाश है, जिसपर 20 साल की युवती के साथ बलात्कार के आरोप हैं। माना जा रहा है कि पीड़ित युवती भारतीय मूल की है। पुलिस इस वारदात को नस्लीय हमले के तौर पर देख रही है। इस संबंध में आरोपी की एक तस्वीर भी जारी की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस का कहना है कि सड़क पर एक महिला के परेशान मिलने के बाद उन्हें वॉलसाल के पार्क हॉल इलाके में बुलाया गया था। जांच अधिकारी रोनन टायरर ने रविवार को कहा, 'एक महिला पर बहुत ही बड़ा हमला हुआ था और हम जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'हमने सबूत जुटाने और हमलावर की प्रोफाइल बनाने के लिए अधिकारियों की टीमें तैयार की हैं, ताकि उसे जल्द से जल्द कस्टडी में लिया जा सके। हम कई तरह से जांच कर रहे हैं और ऐसे में किसी से भी उस व्यक्ति की जानकारी मिलना अहम होगा, जो वारदात के समय इलाके में संदिग्ध नजर आ रहा हो।'

वॉलसाल पुलिस के पुलिस अधिकारी फिल डॉल्बी ने कहा, 'वॉलसाल एक विविध क्षेत्र है और हम जानते हैं कि इस हमले ने हमारे समुदाय में कितना डर और चिंता भर दी होगी। हम समुदाय के लोगों से उनकी चिंताएं जानने के लिए बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी।'

