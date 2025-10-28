Hindustan Hindi News
कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या, पार्क में मिली लाश; संदिग्ध भारत भागा

संक्षेप: पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'जांचकर्ताओं को जानकारी है कि अमनप्रीत का शव मिलने के तुरंत बाद मनप्रीत देश से भाग गया। यह एक टारगेटेड हमला माना जा रहा है और जनता की सुरक्षा के लिए कोई निरंतर खतरा नहीं है।'

Tue, 28 Oct 2025 02:03 PM
कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्ति पर 27 वर्षीय महिला की हत्या का आरोप लगा है। बीते हफ्ते हुई वारदात के बाद आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मृतका भारतीय मूल की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रैम्पटन में रहने वाला मनप्रीत सिंह पर अमनप्रीत सैनी के मर्डर केस में वांटेड है। पुलिस ने कहा कि सैनी का शव 21 अक्टूबर को लिंकन के एक पार्क में मिला और उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे।

नियागरा रीजनल पुलिस सर्विस की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'जांचकर्ताओं को जानकारी है कि अमनप्रीत का शव मिलने के तुरंत बाद मनप्रीत देश से भाग गया। यह एक टारगेटेड हमला माना जा रहा है और जनता की सुरक्षा के लिए कोई निरंतर खतरा नहीं है।' पुलिस अधिकारी ने आरोपी सिंह की एक तस्वीर भी जारी की और जनता से कहा कि अगर वह दिखे तो उसके पास न जाएं। तुरंत 911 पर कॉल करके जानकारी दी जाए।

भारतीय अधिकारियों से किया संपर्क

सूत्रों के मुताबिक, मनप्रीत सिंह का परिवार पंजाब से है और वह भारत भाग गया है। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों ने अब उसकी गिरफ्तारी के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया है। इसे लेकर कार्रवाई धीरे-धीरे आगे बढ़ाई जा रही है। उसकी तलाश के लिए अभियान तेज किया जाएगा। मृतका अमनप्रीत सैनी मूल रूप से पंजाब के संगरूर जिले से थी। वह पिछले कुछ वर्षों से टोरंटो में रह रही थीं।

