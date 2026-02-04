OMG! कबूतरों को डाना डालना पड़ा महंगा, सिंगापुर में भारतीय मूल की महिला पर 2.27 लाख का जुर्माना
अगर आप कबूतरों को दाना डालेंगे, तो हो सकता है आपको भी सजा मिल जाए। जी हां, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। ऐसा ही एक मामला सिंगापुर से सामने आया है। सिंगापुर की अदालत ने 71 वर्षीय भारतीय मूल की एक महिला पर सिंगापुर वन्यजीव अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया है।
अगर आप कबूतरों को दाना डालेंगे, तो हो सकता है आपको भी सजा मिल जाए। जी हां, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। ऐसा ही एक मामला सिंगापुर से सामने आया है। सिंगापुर की अदालत ने 71 वर्षीय भारतीय मूल की एक महिला पर सिंगापुर वन्यजीव अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया है। महिला पर आरोप था कि उन्होंने शहर की सबसे पुरानी आवासीय बस्ती टोआ पेयो हाउसिंग एस्टेट में लगभग छह महीनों के दौरान नौ बार कबूतरों को दाना डाला। बुधवार को अदालत ने 3200 सिंगापुर डॉलर (करीब 2.27 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया।
महिला का नाम सनमुगमनाथन शामला है और वह सिंगापुर की नागरिक हैं। आरोप था कि उसने चार आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली। यह महिला बार-बार अपराध करने वाली दोषी के रूप में अदालत के सामने पेश हुईं। पिछले साल मई में उन्हें अपने अपार्टमेंट के पास अवैध रूप से पक्षियों को खाना खिलाने और नेशनल पार्क्स बोर्ड (एनपार्क्स) के कबूतर पकड़ने के अभियान में बाधा डालने के लिए 1200 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।
उस समय वादा किया था कि वे इस अपराध को दोबारा नहीं करेंगी। लेकिन इसके बावजूद, उसने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच कबूतरों को दाना डालना जारी रखा। अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी ने कानून की लगातार अवहेलना की है और पिछली सजा के महज एक महीने बाद ही पुराने तरीकों पर लौट आईं। बता दें कि सिंगापुर में बिना लिखित अनुमति के जंगली जानवरों या पक्षियों को दाना डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत हर बार 10000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है।
हालांकि अदालत ने उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए कहा कि केवल उचित आर्थिक दंड ही आगे ऐसा करने से रोक सकता है। शामला बिना वकील के पेश हुईं और उसने 1000 से 2000 सिंगापुर डॉलर के बीच जुर्माने की मांग की। कोर्ट में उसने बताया कि वह बेरोजगार हैं और उसके पास कोई चिकित्सा बीमा नहीं है। उसने कहा कि शेष राशि वे सामुदायिक सेवा करके चुकाना चाहेंगी। हालांकि, अदालत ने 3200 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना तय किया, जिसे उसने तुरंत भुगतान करने पर सहमति जताई।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।