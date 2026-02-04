Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Indian origin woman in Singapore fined 2.27 lakh for feeding pigeons
OMG! कबूतरों को डाना डालना पड़ा महंगा, सिंगापुर में भारतीय मूल की महिला पर 2.27 लाख का जुर्माना

OMG! कबूतरों को डाना डालना पड़ा महंगा, सिंगापुर में भारतीय मूल की महिला पर 2.27 लाख का जुर्माना

संक्षेप:

Feb 04, 2026 10:20 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप कबूतरों को दाना डालेंगे, तो हो सकता है आपको भी सजा मिल जाए। जी हां, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। ऐसा ही एक मामला सिंगापुर से सामने आया है। सिंगापुर की अदालत ने 71 वर्षीय भारतीय मूल की एक महिला पर सिंगापुर वन्यजीव अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया है। महिला पर आरोप था कि उन्होंने शहर की सबसे पुरानी आवासीय बस्ती टोआ पेयो हाउसिंग एस्टेट में लगभग छह महीनों के दौरान नौ बार कबूतरों को दाना डाला। बुधवार को अदालत ने 3200 सिंगापुर डॉलर (करीब 2.27 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया।

महिला का नाम सनमुगमनाथन शामला है और वह सिंगापुर की नागरिक हैं। आरोप था कि उसने चार आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली। यह महिला बार-बार अपराध करने वाली दोषी के रूप में अदालत के सामने पेश हुईं। पिछले साल मई में उन्हें अपने अपार्टमेंट के पास अवैध रूप से पक्षियों को खाना खिलाने और नेशनल पार्क्स बोर्ड (एनपार्क्स) के कबूतर पकड़ने के अभियान में बाधा डालने के लिए 1200 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।

उस समय वादा किया था कि वे इस अपराध को दोबारा नहीं करेंगी। लेकिन इसके बावजूद, उसने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच कबूतरों को दाना डालना जारी रखा। अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी ने कानून की लगातार अवहेलना की है और पिछली सजा के महज एक महीने बाद ही पुराने तरीकों पर लौट आईं। बता दें कि सिंगापुर में बिना लिखित अनुमति के जंगली जानवरों या पक्षियों को दाना डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत हर बार 10000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है।

हालांकि अदालत ने उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए कहा कि केवल उचित आर्थिक दंड ही आगे ऐसा करने से रोक सकता है। शामला बिना वकील के पेश हुईं और उसने 1000 से 2000 सिंगापुर डॉलर के बीच जुर्माने की मांग की। कोर्ट में उसने बताया कि वह बेरोजगार हैं और उसके पास कोई चिकित्सा बीमा नहीं है। उसने कहा कि शेष राशि वे सामुदायिक सेवा करके चुकाना चाहेंगी। हालांकि, अदालत ने 3200 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना तय किया, जिसे उसने तुरंत भुगतान करने पर सहमति जताई।

