घर की सफाई नहीं की तो चंद्रप्रभा ने काट डाला पति का गला, अमेरिका में हुई गिरफ्तार
संक्षेप: अमेरिका में भारतीय मूल की एक महिला ने खतरनाक घटना को अंजाम दिया है। महिला ने कथित तौर पर मामूली विवाद के बाद धारदार चाकू से पति पर हमला कर दिया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से हाल ही में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां राज्य के शार्लोट में घरेलू विवाद के बाद एक 44 वर्षीय भारतीय मूल की महिला ने कथित तौर पर अपने पति का गला काट दिया। जानकारी के मुताबिक घटना बीते 12 अक्टूबर को हुई। धारदार हथियार से चाकू से वार करने के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
महिला की पहचान चंद्रप्रभा सिंह के रूप में हुई है। WBTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका की सहायक के रूप में काम करती थी। गिरफ्तारी वारंट के मुताबिक उस पर अवैध रूप से जानबूझकर, अपराधपूर्ण तरीके से किसी अन्य व्यक्ति पर हमले का आरोप लगाया गया है। उसका पति हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ और फिलहाल उसका इलाज जारी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पति-पत्नी के बीच मामली बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया था। चंद्रप्रभा ने कहा कि उसके पति ने घर की सफाई करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वह निराश हो गई। हालांकि उसने पुलिस को बताया कि जब वह नाश्ता बनाने लगी तो गलती से पति को चाकू लग गई। वहीं पति ने बताया कि चंद्रप्रभा ने उस पर जानबूझकर हमला किया, जिसके बाद उसमें 911 पर कॉल किया।
आरोपी महिला को शुरूआत में एक मजिस्ट्रेट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि 13 अक्टूबर को अदालत में पेशी के दौरान उसे 10,000 डॉलर की जमानती राशि पर बेल मिल गई। फिलहाल महिला को जेल से रिहा कर दिया गया है लेकिन उसे घायल पति से कोई बातचीत ना करने का आदेश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
