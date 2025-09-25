'काफी मजा आया', भारतीय मूल के शख्स ने US में यौन अपराधी का रेता गला; कौन है वरुण सुरेश?
यह पहला मौका नहीं है जब सुरेश कानून के शिकंजे में आया हो। वर्ष 2021 में भी उसे गिरफ्तार किया गया था। उस समय उस पर फर्जी बम धमकी देने, आपराधिक धमकी देने और चोरी करने के आरोप लगे थे। जानिए पूरा मामला।
अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट शहर में 29 वर्षीय भारतीय मूल के युवक पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम वरुण सुरेश है और वह 29 साल का है। उस पर आरोप है कि उसने 71 वर्षीय पंजीकृत यौन अपराधी डेविड ब्रिमर की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि यह हमला पहले से योजनाबद्ध था और आरोपी ने कैलिफोर्निया राज्य की सार्वजनिक यौन अपराधी डेटाबेस का इस्तेमाल करके शिकार को निशाना बनाया।
क्या है पूरा मामला समझिए
स्थानीय पुलिस के अनुसार, रविवार को एक घर से हिंसक झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां 71 वर्षीय डेविड ब्रिमर खून से लथपथ मिला। उसे कई बार चाकू मारा गया था। मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी उसे नहीं बचा पाई।
पुलिस ने बताया कि हत्या के वक्त आरोपी वरुण सुरेश घर के बाहर मौजूद था। उसने खुद को एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट (CPA) यानी कर सलाहकार के रूप में पेश किया था और नए क्लाइंट्स खोजने के बहाने कॉलोनी में घूम रहा था। उसके पास एक बैग, नोटबुक और कॉफी कप था ताकि वह असली पेशेवर लगे।
कैसे दिया वारदात को अंजाम
पुलिस के अनुसार, सुरेश ने पहले ब्रिमर के दरवाजे पर दस्तक दी और बातचीत करते हुए उससे हाथ मिलाया। इसी दौरान उसने कथित तौर पर कहा “मुझे पता था कि यही सही आदमी है।” इसके बाद उसने उन्हें जबरन घर के भीतर धकेल दिया।
ब्रिमर किसी तरह बचकर बाहर भागा और सड़क पर मदद के लिए वाहन रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। इसके बाद वह पास के पड़ोसी के गैराज और रसोई में घुस गया। आरोपी ने उनका पीछा किया और वहीं पकड़कर गले पर चाकू से वार किया। पुलिस का कहना है कि सुरेश लगातार उसे “पश्चाताप करो" कहता रहा। जब घायल ब्रिमर रेंगकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो सुरेश ने उसका गला रेत दिया ताकि “काम पूरा हो जाए।”
गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला बयान
गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में सुरेश ने कहा कि उसने अपराध को छिपाने की कोशिश कभी नहीं की। उसने कहा, “मैं उम्मीद कर रहा था कि चूंकि वो एक पैडोफाइल है और सब लोग पैडोफाइल से नफरत करते हैं, तो सबको ठीक लगेगा।” सुरेश ने यह भी कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और हत्या करने पर उसे “मजा” आया। उसने पुलिस से कहा, “मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। सच कहूं तो ये काफी मजेदार था।”
उसने आगे कहा कि यह उसका “फर्ज” था कि यौन अपराधियों को सजा दी जाए। उसके शब्दों में, “यह तुम्हारा काम नहीं है कि तय करो कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं। तुम्हारा काम है कि उन्हें दरवाजे तक पहुंचा दो।” सुरेश ने दावा किया कि वह कई सालों से किसी यौन अपराधी को मारना चाहता था क्योंकि “वे बच्चों को चोट पहुंचाते हैं और सभी को मरना चाहिए।”
कौन है वरुण सुरेश? पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
29 वर्षीय सुरेश फ्रीमोंट का ही निवासी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह पहला मौका नहीं है जब सुरेश कानून के शिकंजे में आया हो। वर्ष 2021 में भी उसे गिरफ्तार किया गया था। उस समय उस पर फर्जी बम धमकी देने, आपराधिक धमकी देने और चोरी करने के आरोप लगे थे। तब उसने होटल चेन Hyatt Hotels के सीईओ पर झूठा आरोप लगाया था कि वह पैडोफाइल है और उसे मारने की योजना बताई थी। पुलिस ने सोमवार को सुरेश पर हत्या का औपचारिक आरोप लगाया है। यह मामला अब अदालत में चलेगा और स्थानीय प्रशासन ने इसे “पूर्व-नियोजित और योजनाबद्ध हमला” करार दिया है।
