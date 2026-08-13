परिवार को जान से मारने की फैंटसी… ChatGPT पर किया सर्च, फिर मां-भाई को मार डाला
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़के की मां और भाई के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। हालांकि मौत के कारण का पता अभी नहीं चल पाया है। लड़के ने दोनों को मारने से पहले चैट ChatGPT पर हैरान करने वाली चीजें खोजी थीं।
अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य से एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां भारतीय मूल के 17 वर्षीय लड़के ने अपनी ही मां और 14 साल के छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तब हैरतअंगेज खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़के ने मां और भाई की जान लेने से पहले ChatGPT पर ‘परिवार को मारने की फैंटसी’ से जुड़ी चीजें सर्च की थीं।
इससे पहले मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़के के पिता ने पुलिस को सूचना दी कि वे अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। मिडिलसेक्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय और पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी बीते 11 अगस्त को मिली। आरोपी के पिता ने बताया कि वे सुबह काम पर गए थे, जिसके बाद से उनका अपनी पत्नी सुधा वेंकटेशन और छोटे बेटे सिद्धार्थ अरविंद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। सूचना मिलते ही जब पुलिस एक्टन स्थित उनके घर पहुंची। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली मंजिल पर 14 वर्षीय छोटे भाई सिद्धार्थ का शव पड़ा था। वहीं मां सुधा का शव बेसमेंट में मिला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। हालांकि मौत के सटीक कारण और इस्तेमाल किए गए हथियार का पता अभी नहीं चल पाया है।
पकड़ा गया आरोपी
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अर्जुन अरविंद अपनी मां की कार लेकर फरार हो गया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो अर्जुन घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया और पूरे राज्य में उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। बुधवार तड़के मैसाचुसेट्स के वेलैंड इलाके में अर्जुन पकड़ा गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।
ChatGPT पर सर्च की 'फैमिली मर्डर' की फैंटसी
इस हत्याकांड को लेकर हैरान करने वाला खुलासा तब हुआ जब जांच अधिकारियों को आरोपी के डिजिटल बैकग्राउंड की जानकारी मिली। अटॉर्नी ऑफिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक, “जांच से संकेत मिलता है कि हाल के दिनों में अर्जुन काफी चिंताजनक व्यवहार दिखा रहा था। वह इंटरनेट और ChatGPT पर अपने परिवार की हत्या करने से जुड़ी सैद्धांतिक विचारों और फैंटसीज सर्च करता था।”
गंभीर धाराओं में केस दर्ज
फिलहाल आरोपी अर्जुन अरविंद पर हत्या के दो मामले, परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमले, बिना अनुमति गाड़ी इस्तेमाल करने और गाड़ी की चोरी सहित कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत आरोपी को पहले लोकल जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाद में उस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वयस्क की तरह हत्या और हमले का मुकदमा चलाया जाएगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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