अमेरिका में 300 नेवी कैडेट्स की बनीं कमांडर, जानें कौन हैं भारतीय मूल की रिद्धि चौहान?
भारतीय मूल की रिद्धि चौहान ने न्यूयॉर्क में नौसेना के एक प्रोग्राम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वह इस समय 300 कैडेट्स के बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर हैं। भविष्य में वह अमेरिकी नौसेना में अधिकारी बनना चाहती हैं।
भारत के युवाओं ने दुनियाभर में ऊंचे पद हासिल किए हैं। कई देशों की कमान भी भारतीय मूल के लोगों हाथ में रही है। इसी बीच भारतीय मूल की 17 साल की रिद्धि चौहान ने अमेरिका में एक मिसाल कायम की है। रिद्धि स्कूल नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कोर में कमांडिंग ऑफिसर बनी हैं। रिद्धी आगे चलकर अमेरिकी नौसेना में सेवा देना चाहती हैं। न्यूयॉर्क के बेंजामिन एन कार्डोजो हाइस्कूल में रिद्धि को यह जिम्मेदारी दी गई है।
300 कैडेट्स को कमांड देती हैं रिद्धि
रिद्धि पर पूरी बटालियन की जिम्मेदारी हैं। वह 300 कैडेट्स को कमांड देती हैं और सारे कैडेट्स उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सप्ताह में एक दिन ड्रिल होती है। रिद्धि सुबह 7 बजे ही अपने स्कूल पहुंचती हैं और फिर परेड क नेतृत्व करती हैं। रिद्धि का कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव है। वह ड्रिल वाले दिन के लिए उत्साहित रहती हैं।
क्या है NJROTC प्रोग्राम
नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स (NJROTC) अमेरिका की नौसेना द्वारा चलाया जाने वाला एक लीडरशिप प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य छात्र और छात्राओं में नेतृत्व, चरित्र निर्माण और टीम वर्क को प्रोत्साहित करना है। रिद्धि चौहान पहले से ही मन बना चुकी हैं कि वह अमेरिकी नेवी में सेवा देंगी। इसीलिए उन्होंने प्रोग्राम को जॉइन किया।
रिद्धि चौहान अचानक कमांडिंग ऑफिसर नहीं बनी हैं। पहले उन्हें अकैडमिक ऑफिसर बनाया गया। इसके बाद स्टेम कमांडर, प्लाटून लीडर, इन्सपेक्शन कमांडर और फिर कमांडिंग ऑफिसर। दो साल से वह अपने स्कूल को इस प्रोग्राम में जिता रही हैं। वह 300 कैडेट्स को ट्रेनिंग देती हैं। इसके बाद ड्रिल और सेवा दोनों मामले में उनके कैडेट्स सराहे जाते हैं।
बेहद धार्मिक हैं रिद्धि चौहान
रिद्धि चौहान की अध्यात्म में रुचि हैं। वह अपनी रुचियों का क्रेडिट भी BAPS स्वामिनारायण के महंत स्वामी महाराज को देती हैं। उनका कहना है कि महंत स्वामी महाराज की जीवन यात्रा बहुत कुछ सिखाती है। उनके जीवन से सकारात्मक प्रेरणा मिलती है। रिद्धि चौहन नेवल अकैडमी प्रिपरेटरी स्कूल में जाना चाहती हैं ताकि भविष्य में नौसेना अधिकारी बन सकें।
भारत में कहां से हैं संबंध
रिद्धि चौहान के पिता का नाम दिलीप और मां का नाम रुचिका चौहान है। उनके पूर्वज राजस्थान के जयपुर में रहते थे। रिद्धि की बहन का नाम काहिनी गुप्ता चौहान है और वह डॉक्टर हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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