Indian origin parents starved 3 year child to death Chilling details emerge in UK case 3 साल की बेटी को भूख से तड़पाकर मार डाला, ब्रिटेन में भारतीय मूल के दंपत्ति पर हैवानियत के आरोप, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Indian origin parents starved 3 year child to death Chilling details emerge in UK case

ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक दंपति पर अपनी तीन साल की बेटी को जानबूझकर भूखा रखकर मारने का आरोप लगा है। फिलहाल उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई खुलासे हुए हैं।

Jagriti Kumari भाषा, लंदनWed, 1 Oct 2025 11:04 PM
ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक दंपत्ति पर खुद की बेटी को भूख से तड़पाकर मार डालने के गंभीर आरोप लगे हैं। बुधवार को लंदन की एक कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कोर्ट को बताया गया कि किस तरह दंपति ने करीब दो साल पहले अपनी तीन साल की बेटी की धीरे धीरे हत्या कर दी।

34 वर्षीय मनप्रीत जटाना और 36 वर्षीय जसकीरत सिंह उप्पल को पेनेलोप चंद्री की हत्या के आरोप में मंगलवार को ओल्ड बेली आपराधिक अदालत में पेश किया गया था। ‘डेली टेलीग्राफ’ की एक खबर के मुताबिक दंपति पर हत्या, बच्ची की मृत्यु का कारण बनने और उसे मरने के लिए छोड़ देने, जानबूझकर कष्ट या चोट पहुंचाने के भी आरोप लगाए गए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने दोनों आरोपियों को 16 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि मामला ‘जूरी ट्रायल’ की ओर बढ़ेगा या नहीं।

क्या-क्या आरोप

अभियोजन पक्ष का दावा है कि जटाना और उप्पल ने अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक दुर्व्यवहार किया और उसे जानबूझकर भूखा रखा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अदालत को बताया गया कि पुलिस को दिसंबर 2023 में पेनेलोप का शव बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में एक चादर में लिपटा हुआ मिला था। शव के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत का कारण कुपोषण था। अभियोजन पक्ष के हवाले से कहा गया कि बच्ची को लंबे समय तक भुखमरी के कारण घातक बीमारी ‘कीटोएसिडोसिस’ हुई थी।

इससे पहले मेट्रोपोलिटन पुलिस ने बताया था कि लंदन की पुलिस को 17 दिसंबर, 2023 की शाम को हेस में पेनाइन वे स्थित एक आवास पर बुलाया गया था, जहां बच्ची मृत पाई गई थी। बच्ची की मौत की जांच लंबे समय तक जारी रही जिसके बाद जटाना और उप्पल को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।

