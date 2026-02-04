Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Indian origin millionaire spikes woman drink with date rape drug
लंदन में ओछी हरकत करते धराया भारतीय मूल का करोड़पति, महिला की ड्रिंक में मिलाया ‘रेप ड्रग’

लंदन में ओछी हरकत करते धराया भारतीय मूल का करोड़पति, महिला की ड्रिंक में मिलाया ‘रेप ड्रग’

संक्षेप:

पुलिस के आने से पहले आरोपी को एहसास हो गया कि वह पकड़ा गया है। वह टॉयलेट में गया और बोतल को सिस्टर्न में छिपा दिया। जानकारी के मुताबिक उनके स्टाफ ने उन्हें महिला की ड्रिंक में कुछ मिलाते देखा था।

Feb 04, 2026 10:37 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय मूल के एक करोड़पति कारोबारी विकास नाथ को लंदन में एक महिला की ड्रिंक में ड्रग मिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें नाथ को रंगे हाथों ऐसा करते पकड़ा गया, जिसके बाद उन्होंने ड्रिंक में ड्रग मिलाने की बात कबूल कर ली है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशेलिन-स्टार वाले रेस्टोरेंट के मालिक, 63 वर्षीय विकास नाथ को ऐसा करते उनके ही एक स्टाफ ने देख लिया। वहीं यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। यह कथित घटना 15 जनवरी 2024 को एक प्राइवेट मेफेयर क्लब में हुई। नाथ पर एनाबेल्स में महिला के मार्गरिटा में गामा-ब्यूटिरोलैक्टोन, जिसे GBL के नाम से जाना जाता है, मिलाने का आरोप है।

साउथवार्क क्राउन कोर्ट में बताया गया कि क्लब के स्टाफ ने नाथ को एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके वनीला एक्सट्रैक्ट की बोतल से लिक्विड निकालकर ड्रिंक में डालते हुए देखा था। इसके बाद स्टाफ ने ड्रिंक पीने से पहले ही उसे बदल दिया और पुलिस को अलर्ट किया। हालांकि विकास नाथ ने अपने बचाव में कहा है कि उन्होंने ड्रिंक में ड्रग जरूर मिलाया था, लेकिन उनका महिला के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने का मकसद नहीं था। उनका दावा है कि वह महिला को रिलैक्स महसूस कराने में मदद करना चाहते थे।

डेट-रेप ड्रग के निशान

करोड़पति बिजनेसमैन के यूके और स्पेन में कई रेस्टोरेंट हैं, जिसमें दो मिशेलिन-स्टार वाले रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। कोर्ट को बताया गया कि पुलिस के आने का पता चलने पर उसने एक वनीला एक्सट्रैक्ट की बोतल को टॉयलेट सिस्टर्न में छिपा दिया। जब अधिकारी मेफेयर क्लब पहुंचे, तो उन्होंने बोतल बरामद की। उसमें डेट-रेप ड्रग के निशान थे। पुलिस को उनके घर पर किचन सिंक के नीचे से GBL की दो और बोतलें मिलीं।

पुलिस पूछताछ के दौरान, नाथ ने कहा कि उसने एक हाई-परफॉर्मेंस कार के लिए क्लीनिंग फ्लूइड के तौर पर GBL खरीदा था। उसने दावा किया कि एक दोस्त ने उसे बताया था कि इसे किसी को रिलैक्स करने के लिए शराब में भी मिलाया जा सकता है।

बता दें कि ब्रिटेन में ड्रग कानूनों के तहत ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाने के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर विकास नाथ को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। फिलहाल ट्रायल जारी है और आगे की जांच की जा रही है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
