लंदन में ओछी हरकत करते धराया भारतीय मूल का करोड़पति, महिला की ड्रिंक में मिलाया ‘रेप ड्रग’

संक्षेप: पुलिस के आने से पहले आरोपी को एहसास हो गया कि वह पकड़ा गया है। वह टॉयलेट में गया और बोतल को सिस्टर्न में छिपा दिया। जानकारी के मुताबिक उनके स्टाफ ने उन्हें महिला की ड्रिंक में कुछ मिलाते देखा था।

भारतीय मूल के एक करोड़पति कारोबारी विकास नाथ को लंदन में एक महिला की ड्रिंक में ड्रग मिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें नाथ को रंगे हाथों ऐसा करते पकड़ा गया, जिसके बाद उन्होंने ड्रिंक में ड्रग मिलाने की बात कबूल कर ली है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशेलिन-स्टार वाले रेस्टोरेंट के मालिक, 63 वर्षीय विकास नाथ को ऐसा करते उनके ही एक स्टाफ ने देख लिया। वहीं यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। यह कथित घटना 15 जनवरी 2024 को एक प्राइवेट मेफेयर क्लब में हुई। नाथ पर एनाबेल्स में महिला के मार्गरिटा में गामा-ब्यूटिरोलैक्टोन, जिसे GBL के नाम से जाना जाता है, मिलाने का आरोप है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

साउथवार्क क्राउन कोर्ट में बताया गया कि क्लब के स्टाफ ने नाथ को एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके वनीला एक्सट्रैक्ट की बोतल से लिक्विड निकालकर ड्रिंक में डालते हुए देखा था। इसके बाद स्टाफ ने ड्रिंक पीने से पहले ही उसे बदल दिया और पुलिस को अलर्ट किया। हालांकि विकास नाथ ने अपने बचाव में कहा है कि उन्होंने ड्रिंक में ड्रग जरूर मिलाया था, लेकिन उनका महिला के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने का मकसद नहीं था। उनका दावा है कि वह महिला को रिलैक्स महसूस कराने में मदद करना चाहते थे।

डेट-रेप ड्रग के निशान करोड़पति बिजनेसमैन के यूके और स्पेन में कई रेस्टोरेंट हैं, जिसमें दो मिशेलिन-स्टार वाले रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। कोर्ट को बताया गया कि पुलिस के आने का पता चलने पर उसने एक वनीला एक्सट्रैक्ट की बोतल को टॉयलेट सिस्टर्न में छिपा दिया। जब अधिकारी मेफेयर क्लब पहुंचे, तो उन्होंने बोतल बरामद की। उसमें डेट-रेप ड्रग के निशान थे। पुलिस को उनके घर पर किचन सिंक के नीचे से GBL की दो और बोतलें मिलीं।

पुलिस पूछताछ के दौरान, नाथ ने कहा कि उसने एक हाई-परफॉर्मेंस कार के लिए क्लीनिंग फ्लूइड के तौर पर GBL खरीदा था। उसने दावा किया कि एक दोस्त ने उसे बताया था कि इसे किसी को रिलैक्स करने के लिए शराब में भी मिलाया जा सकता है।