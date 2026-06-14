लंदन में 26 साल के भारतीय युवक की हत्या, रात के अंधेरे में चाकू से गोदा गया
वेस्ट लंदन में एक भारतीय युवक की रात के अंधेरे में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इस मामले में सात लोगों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस परिवार के साथ भी संपर्क में है।
वेस्ट लंदन में एक भारतीय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना पश्चिमी लंदन के साउथहॉल की है। मेट्रोपोलिटन पुलिस के मुताबिक शनिवार को डॉर्मर्स वेल्स लेने के जंक्शन के बाद कुछ लोगों ने गुरभेज सिंह को चाकू से गोद डाला। उनके एक साथी पर भी हमला किया गया था। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। उसे इलाज के बाद अस्पताल से डिसचार्ज कर दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि गुरभेज सिंह को अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई। लंदन पुलिस के मुताबिक शक की बुनियाद पर कम से कम सात संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लंदन ऐंबुलेंस सर्विस ने सबसे पहले पुलिस को घटना की जानकारी दी थई। गुरभेज सिंह को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन चाकू के कई घाव होने की वजह से खून ज्यादा बह गया था और उनकी जान बचाई नहीं जा सकी।
लंदन के सीनियर पुलिस अधिकारी एलिसन फॉक्सवेल ने कहा है कि हत्या की पूरी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, बुधवार को रात करीब साढ़े 12 बजे एक दुकान के पास हमला किया गया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। अगर आसपास किसी का सीसीटीवी काम कर रहा था तो वह मदद के लिए आगे आ सकता है। पुलिस वहां मौजूद लोगों से भी आग्रह करती है कि अगर किसी ने कुछ भी देखा है तो आगे आकर जांच में सहयोग करे।
परिवार की मदद को उतरे अधिकारी
मेट्रोपोलिटन पुलिस ने कहा कि गुरभेज सिंह के परिवार की पूरी मदद की जा रही है। गवाहों और सबूतों की कड़ियों को आपस में जोड़कर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि पूरी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बता दें कि ब्रिटेन में इन दिनों इमिग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी को लेकर वैसे भी हंगामा चल रहा है। इसी समय भारतीय युवक की हत्या से की सवाल खड़े होते हैं।
20 से 40 की उम्र के सात गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि हत्या के संदेह में मौके पर ही 20-30 वर्ष की आयु के सात पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार विस्तृत जांच के बाद छह लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के शक में घटनास्थल से गिरफ्तार लोगों की उम्र 20 से 40 साल के बीच है। गुरभेज सिंह का परिवार लंदन में ही रहता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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