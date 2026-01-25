Hindustan Hindi News
'यह गैंगवार से जुड़ा मामला', कनाडा में भारतीय मूल के युवक की हत्या पर चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप:

Jan 25, 2026 01:49 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कनाडा में पुलिस ने 28 वर्षीय भारतीय मूल के युवक दिलराज सिंह गिल की हत्या को गैंगवार का मामला बताया है। यह घटना 22 जनवरी को शाम करीब 5:30 बजे कनाडा वे के 3700 ब्लॉक के पास हुई, जहां गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक घायल पुरुष मिला, जिसकी जान बचाने के सभी प्रयास विफल रहे और मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने पीड़ित की पहचान वैंकूवर निवासी दिलराज सिंह गिल के रूप में की है। जांचकर्ताओं के अनुसार, गिल के बारे में पुलिस को पहले से जानकारी थी और यह हत्या बीसी गैंग से जुड़ी मालूम होती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या के तुरंत बाद बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक में एक वाहन जलता हुआ मिला, जिसे जांच में हत्या से सीधे जुड़ा हुआ पाया गया है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) अब इस टारगेटेड किलिंग की गहन जांच कर रही है। पुलिस बर्नाबी आरसीएमपी, लोअर मेनलैंड डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन सर्विस और बीसी कोरोनर्स सर्विस के साथ तालमेल कर रही है। सबूत जुटाने का काम तेज कर दिया गया है।

पुलिस ने और तेज कर दी जांच-पड़ताल

सर्जेंट फ्रेडा फोंग ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर हुई यह गोलीबारी पूरे समुदाय के लिए बेहद चिंताजनक है। जांच को आगे बढ़ाने और दोषियों को पकड़ने के लिए गवाहों की जानकारी व आसपास के डैशकैम रिकॉर्डिंग अहम होंगे। पुलिस ने जलते वाहन के संबंध में अधिक डिटेल जुटाने के साथ-साथ संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। यह घटना कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच बढ़ती गैंगवार की श्रृंखला में एक और कड़ी मानी जा रही है। पुलिस ने स्थानीय समुदाय से सहयोग की अपील की है ताकि ऐसी आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम लगाई जा सके। जांच अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले दिनों में अधिक तथ्य सामने आने की संभावना है।

