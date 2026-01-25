'यह गैंगवार से जुड़ा मामला', कनाडा में भारतीय मूल के युवक की हत्या पर चौंकाने वाले खुलासे
रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या के तुरंत बाद बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक में वाहन जलता हुआ मिला, जिसे जांच में हत्या से सीधे जुड़ा हुआ पाया गया है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) इस टारगेटेड किलिंग की गहन जांच कर रही है।
कनाडा में पुलिस ने 28 वर्षीय भारतीय मूल के युवक दिलराज सिंह गिल की हत्या को गैंगवार का मामला बताया है। यह घटना 22 जनवरी को शाम करीब 5:30 बजे कनाडा वे के 3700 ब्लॉक के पास हुई, जहां गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक घायल पुरुष मिला, जिसकी जान बचाने के सभी प्रयास विफल रहे और मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने पीड़ित की पहचान वैंकूवर निवासी दिलराज सिंह गिल के रूप में की है। जांचकर्ताओं के अनुसार, गिल के बारे में पुलिस को पहले से जानकारी थी और यह हत्या बीसी गैंग से जुड़ी मालूम होती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या के तुरंत बाद बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक में एक वाहन जलता हुआ मिला, जिसे जांच में हत्या से सीधे जुड़ा हुआ पाया गया है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) अब इस टारगेटेड किलिंग की गहन जांच कर रही है। पुलिस बर्नाबी आरसीएमपी, लोअर मेनलैंड डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन सर्विस और बीसी कोरोनर्स सर्विस के साथ तालमेल कर रही है। सबूत जुटाने का काम तेज कर दिया गया है।
पुलिस ने और तेज कर दी जांच-पड़ताल
सर्जेंट फ्रेडा फोंग ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर हुई यह गोलीबारी पूरे समुदाय के लिए बेहद चिंताजनक है। जांच को आगे बढ़ाने और दोषियों को पकड़ने के लिए गवाहों की जानकारी व आसपास के डैशकैम रिकॉर्डिंग अहम होंगे। पुलिस ने जलते वाहन के संबंध में अधिक डिटेल जुटाने के साथ-साथ संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। यह घटना कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच बढ़ती गैंगवार की श्रृंखला में एक और कड़ी मानी जा रही है। पुलिस ने स्थानीय समुदाय से सहयोग की अपील की है ताकि ऐसी आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम लगाई जा सके। जांच अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले दिनों में अधिक तथ्य सामने आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।