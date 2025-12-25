पापा, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा; कनाडा में भारतीय मूल के शख्स को 8 घंटे तक अस्पताल में करना पड़ा इंतजार, मौत

संक्षेप: प्रशांत के पिता कुमार श्रीकुमार ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें और हॉस्पिटल स्टाफ को बार-बार बताया कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कुमार ने कहा कि उसने मुझसे कहा कि पापा, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं।

कनाडा के एडमोंटन में भारतीय मूल के 44 साल के एक व्यक्ति की संदिग्ध कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उन्हें सीने में तेज दर्द हो रहा था और इलाज के लिए कम-से-कम आठ घंटे इंतजार करना पड़ा। ग्लोबल न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल में हुई। प्रशांत श्रीकुमार, जो पेशे से अकाउंटेंट थे और 3 बच्चों के पिता थे, उन्हें काम के दौरान सीने में तेज दर्द होने लगा और एक क्लाइंट उन्हें हॉस्पिटल ले गया। उन्हें इमरजेंसी रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया। हालांकि, घंटों बाद भी कोई उन्हें देखने नहीं आया और दर्द से कराहते हुए ट्रीटमेंट एरिया में गिर गए और उनकी मौत हो गई।

'पापा, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं' सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक वीडियो में श्रीकुमार की पत्नी घंटों तक चली परेशानी के बारे में बता रही हैं, और दावा कर रही हैं कि वेटिंग रूम में बैठे होने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर 210 तक पहुंच गया था और असहनीय दर्द की शिकायत करने पर भी उन्हें सिर्फ टायलेनॉल दी गई। श्रीकुमार के पिता, कुमार श्रीकुमार ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें और हॉस्पिटल स्टाफ को बार-बार बताया कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कुमार ने कहा, "उसने मुझसे कहा कि पापा, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं।''

आठ घंटे तक करना पड़ा इंतजार परिवार ने बताया कि प्रशांत का सिर्फ ईसीजी ही किया गया था, लेकिन इस पर उन्हें बताया कि कुछ खास पता नहीं चला और इसके बाद उन्हें बाकी के इलाज के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ा। बीच-बीच में नर्स ने प्रशांत का ब्लड प्रेशर भी चेक किया, जोकि लगातार बढ़ रहा था। आठ घंटे तक इंतजार करने के बाद प्रशांत को इलाज के लिए बुलाया गया और जैसे ही वह वहां पहुंचे, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और कुछ ही सेकंड में गिर गए।