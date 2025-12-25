Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Indian Origin Man made to wait for 8 Hours in Canada Hospital Dies Says Papa cant bear the Pain
पापा, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा; कनाडा में भारतीय मूल के शख्स को 8 घंटे तक अस्पताल में करना पड़ा इंतजार, मौत

पापा, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा; कनाडा में भारतीय मूल के शख्स को 8 घंटे तक अस्पताल में करना पड़ा इंतजार, मौत

संक्षेप:

प्रशांत के पिता कुमार श्रीकुमार ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें और हॉस्पिटल स्टाफ को बार-बार बताया कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कुमार ने कहा कि उसने मुझसे कहा कि पापा, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं।

Dec 25, 2025 03:52 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, ओटावा
कनाडा के एडमोंटन में भारतीय मूल के 44 साल के एक व्यक्ति की संदिग्ध कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उन्हें सीने में तेज दर्द हो रहा था और इलाज के लिए कम-से-कम आठ घंटे इंतजार करना पड़ा। ग्लोबल न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल में हुई। प्रशांत श्रीकुमार, जो पेशे से अकाउंटेंट थे और 3 बच्चों के पिता थे, उन्हें काम के दौरान सीने में तेज दर्द होने लगा और एक क्लाइंट उन्हें हॉस्पिटल ले गया। उन्हें इमरजेंसी रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया। हालांकि, घंटों बाद भी कोई उन्हें देखने नहीं आया और दर्द से कराहते हुए ट्रीटमेंट एरिया में गिर गए और उनकी मौत हो गई।

'पापा, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं'

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक वीडियो में श्रीकुमार की पत्नी घंटों तक चली परेशानी के बारे में बता रही हैं, और दावा कर रही हैं कि वेटिंग रूम में बैठे होने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर 210 तक पहुंच गया था और असहनीय दर्द की शिकायत करने पर भी उन्हें सिर्फ टायलेनॉल दी गई। श्रीकुमार के पिता, कुमार श्रीकुमार ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें और हॉस्पिटल स्टाफ को बार-बार बताया कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कुमार ने कहा, "उसने मुझसे कहा कि पापा, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं।''

आठ घंटे तक करना पड़ा इंतजार

परिवार ने बताया कि प्रशांत का सिर्फ ईसीजी ही किया गया था, लेकिन इस पर उन्हें बताया कि कुछ खास पता नहीं चला और इसके बाद उन्हें बाकी के इलाज के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ा। बीच-बीच में नर्स ने प्रशांत का ब्लड प्रेशर भी चेक किया, जोकि लगातार बढ़ रहा था। आठ घंटे तक इंतजार करने के बाद प्रशांत को इलाज के लिए बुलाया गया और जैसे ही वह वहां पहुंचे, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और कुछ ही सेकंड में गिर गए।

'हेल्थ केयर सिस्टम से बेहतर की उम्मीद थी'

बता दें कि प्रशांत के परिवार में उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं, जिनकी उम्र तीन, 10 और 14 साल है। उनका परिवार बहुत दुखी है और जानना चाहता है कि सीने में तेज दर्द वाले मरीज को डॉक्टर को दिखाए बिना इतनी देर तक इंतजार क्यों करना पड़ा। परिवार के दोस्त वरिंदर भुल्लर ने कहा कि यह नुकसान बहुत बड़ा है और इस घटना को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा, "हमें अस्पताल और हेल्थ-केयर सिस्टम से बेहतर की उम्मीद थी।"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

