टीवी रिमोट के लिए हुआ झगड़ा; बेटे ने मां की कर दी हत्या, आजीवन कारावास की सजा

बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में सुरजीत सिंह को उस दौरान सजा सुनाई गई, जब यह बात सामने आई कि टेलीविजन के रिमोट को लेकर हुए विवाद के कारण नशे में धुत सिंह ने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया था।

Niteesh Kumar भाषाSun, 14 Sep 2025 12:17 PM
इंग्लैंड के बर्मिंघम में अपनी मां की हत्या करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले में कहा गया कि दोषी को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे। इसके बाद ही उसे पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा। दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी 76 वर्षीय मां मोहिंदर कौर की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था। पिछले वर्ष सितंबर में कई बार वार किए जाने से लगी चोट के कारण कौर की मौत हो गई थी।

बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में सुरजीत सिंह को उस दौरान सजा सुनाई गई, जब यह बात सामने आई कि टेलीविजन के रिमोट को लेकर हुए विवाद के कारण नशे में धुत सिंह ने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया था। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के जांच निरीक्षक निक बार्न्स ने कहा, ‘इस मूर्खतापूर्ण हत्या ने एक परिवार को तोड़ दिया है और हमारी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं।’ सिंह ने कहा कि जब उसकी मां ने उसे नशे में होने के लिए डांटा तो वह अपना संतलुन खो बैठा था।

पुलिस ने अपनी जांच में क्या पाया

सुरजीत सिंह बर्मिंघम के सोहो इलाके में स्थित घर में अपनी विधवा मां की देखभाल करता था। सिंह ने हिरासत के दौरान पुलिस से कहा, ‘मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपना संतुलन खो बैठा था।’ पुलिस की ओर से कहा गया कि कई बार वार किए जाने से मोहिंदर कौर की मौत हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था और उसने किस मकसद से इसे अंजाम दिया।

