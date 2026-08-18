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US में 27 साल से रह रहीं, ग्रीन कार्ड भी है; भारतीय मूल की दादी को हिरासत में क्यों लिया

By Niteesh Kumar
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आरोप है कि वसमसेट्टी ने 2022 में लंबे समय तक भारत में रहने के कारण अपना स्थायी निवास अधिकार छोड़ दिया था। उनके परिवार और वकीलों के मुताबिक, वह गंभीर रूप से बीमार माता-पिता की देखभाल के लिए भारत गई थीं।

Indian origin lady taken into custody by ICE despite having lived in US 27 years Green Card
भारतीय मूल की वेंकटा वसमसेट्टी।

भारतीय मूल की वेंकटा वसमसेट्टी को अमेरिका में 27 साल रहने और 2013 से ग्रीन कार्ड होने के बावजूद ICE ने हिरासत में ले लिया। 2 अमेरिकी नागरिक बच्चों और दो पोते-पोतियों की दादी वसमसेट्टी को 11 अगस्त को आईसीई के साथ जांच के लिए हुई बैठक के दौरान हिरासत में लिया गया। खास बात यह है कि कुछ महीने पहले ही इमिग्रेशन जज ने उनके निर्वासन से जुड़ी कार्यवाही खारिज कर दी थी। इसके बावजूद उन्हें हिरासत में लिए जाने से मामला चर्चा में आ गया है।

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अमेरिकी संघीय सरकार का आरोप है कि वसमसेट्टी ने 2022 में लंबे समय तक भारत में रहने के कारण अपना स्थायी निवास अधिकार छोड़ दिया था। उनके परिवार और वकीलों के मुताबिक, वह गंभीर रूप से बीमार माता-पिता की देखभाल के लिए भारत गई थीं। इसी दौरान उन्हें कोविड-19 संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी दूसरी परेशानियां हुईं, जिसके कारण उनकी वापसी में देरी हुई। वसमसेट्टी फरवरी 2023 में करीब सात महीने भारत में रहने के बाद अमेरिका लौटी थीं। उनका अमेरिका छोड़कर स्थायी रूप से भारत लौटने का कोई इरादा नहीं था। वह US में अपना घर खरीदने वाली थीं और भारत में रहते हुए भी उन्होंने उत्तरी कैरोलिना में घर की खरीद पूरी की।

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कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं

वसमसेट्टी की वकील विल्सन के अनुसार, उनकी मुवक्किल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ काम करने वाली सरकारी स्कूल शिक्षिका हैं। वह लंबे समय से अमेरिका में अपने परिवार और नौकरी के साथ रह रही हैं। वकीलों का कहना है कि उन्होंने भारत में रहते हुए भी US से अपने संबंध बनाए रखे। उन्होंने ऐसे दस्तावेज अदालत में जमा किए, जो उनके स्थायी निवास के इरादे को दर्शाते हैं। हालांकि, गृह सुरक्षा विभाग ने 7 महीने की भारत यात्रा को स्थायी निवास छोड़ने का संकेत माना। बाद में विभाग अदालत की ओर से तय समयसीमा में अपने दावे के समर्थन में जरूरी सबूत पेश नहीं कर सका। इसके बाद 19 मई 2026 को जज ने निर्वासन की कार्यवाही खारिज कर दी।

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इसके बावजूद वसमसेट्टी ICE जांच में शामिल होती रहीं, लेकिन 11 अगस्त को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनके वकीलों ने 13 अगस्त को संघीय अदालत में आपात बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर हिरासत को चुनौती दी। इसके बाद संघीय न्यायाधीश ने आव्रजन अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर हिरासत के कानूनी आधार की जानकारी देने को कहा। मामले में अब यह सवाल अहम है कि क्या लंबे समय तक विदेश में रहना अपने आप ग्रीन कार्ड समाप्त होने का आधार बन सकता है। अमेरिकी नियमों के अनुसार स्थायी निवासी विदेश यात्रा कर सकते हैं और अस्थायी या कम अवधि की यात्रा से सामान्यतः उनका दर्जा प्रभावित नहीं होता।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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