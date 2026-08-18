US में 27 साल से रह रहीं, ग्रीन कार्ड भी है; भारतीय मूल की दादी को हिरासत में क्यों लिया

आरोप है कि वसमसेट्टी ने 2022 में लंबे समय तक भारत में रहने के कारण अपना स्थायी निवास अधिकार छोड़ दिया था। उनके परिवार और वकीलों के मुताबिक, वह गंभीर रूप से बीमार माता-पिता की देखभाल के लिए भारत गई थीं।

भारतीय मूल की वेंकटा वसमसेट्टी को अमेरिका में 27 साल रहने और 2013 से ग्रीन कार्ड होने के बावजूद ICE ने हिरासत में ले लिया। 2 अमेरिकी नागरिक बच्चों और दो पोते-पोतियों की दादी वसमसेट्टी को 11 अगस्त को आईसीई के साथ जांच के लिए हुई बैठक के दौरान हिरासत में लिया गया। खास बात यह है कि कुछ महीने पहले ही इमिग्रेशन जज ने उनके निर्वासन से जुड़ी कार्यवाही खारिज कर दी थी। इसके बावजूद उन्हें हिरासत में लिए जाने से मामला चर्चा में आ गया है।

अमेरिकी संघीय सरकार का आरोप है कि वसमसेट्टी ने 2022 में लंबे समय तक भारत में रहने के कारण अपना स्थायी निवास अधिकार छोड़ दिया था। उनके परिवार और वकीलों के मुताबिक, वह गंभीर रूप से बीमार माता-पिता की देखभाल के लिए भारत गई थीं। इसी दौरान उन्हें कोविड-19 संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी दूसरी परेशानियां हुईं, जिसके कारण उनकी वापसी में देरी हुई। वसमसेट्टी फरवरी 2023 में करीब सात महीने भारत में रहने के बाद अमेरिका लौटी थीं। उनका अमेरिका छोड़कर स्थायी रूप से भारत लौटने का कोई इरादा नहीं था। वह US में अपना घर खरीदने वाली थीं और भारत में रहते हुए भी उन्होंने उत्तरी कैरोलिना में घर की खरीद पूरी की।

कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं वसमसेट्टी की वकील विल्सन के अनुसार, उनकी मुवक्किल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ काम करने वाली सरकारी स्कूल शिक्षिका हैं। वह लंबे समय से अमेरिका में अपने परिवार और नौकरी के साथ रह रही हैं। वकीलों का कहना है कि उन्होंने भारत में रहते हुए भी US से अपने संबंध बनाए रखे। उन्होंने ऐसे दस्तावेज अदालत में जमा किए, जो उनके स्थायी निवास के इरादे को दर्शाते हैं। हालांकि, गृह सुरक्षा विभाग ने 7 महीने की भारत यात्रा को स्थायी निवास छोड़ने का संकेत माना। बाद में विभाग अदालत की ओर से तय समयसीमा में अपने दावे के समर्थन में जरूरी सबूत पेश नहीं कर सका। इसके बाद 19 मई 2026 को जज ने निर्वासन की कार्यवाही खारिज कर दी।