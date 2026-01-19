Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Indian origin couple Mama K and Pop leased US motel ran sex and drug racket detail report
अमेरिका में शर्मा दंपति की काली करतूत; मकान किराए पर लिया और चलाने लगे सेक्स रैकेट

अमेरिका में शर्मा दंपति की काली करतूत; मकान किराए पर लिया और चलाने लगे सेक्स रैकेट

संक्षेप:

लंबे समय तक चली जांच के दौरान एफबीआई और प्रिंस विलियम काउंटी पुलिस ने मई 2025 से दिसंबर 2025 तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाए। इसमें 9 बार वेश्यावृत्ति से जुड़े मामले दर्ज किए गए और 15 बार ड्रग खरीदारी की गई थी।

Jan 19, 2026 01:33 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित डमफ्रीज शहर में भारतीय मूल के दंपति की करतूत सामने आई है। रेड कार्पेट इन मोटेल को उन्होंने मई 2023 से लीज पर लिया था, जहां वे अवैध कार्य करते पकड़े गए हैं। 52 वर्षीय कोषा शर्मा को 'मा' या 'मामा के' कहकर बुलाया जाता है। उसके पति 55 वर्षीय तरुण शर्मा को 'पॉप' या 'पा' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी कंपनी कोषा एलएलसी के माध्यम से यह मोटेल चलाया। रिपोर्ट के अनुसार, मोटेल के निचले मंजिलों पर सामान्य अतिथियों को ठहराया जाता था। तीसरी मंजिल को अवैध गतिविधियों के लिए अलग रखा गया था, जहां वेश्यावृत्ति और ड्रग्स की बिक्री होती थी। इस तरह उन्होंने मोटेल को एक सामान्य व्यवसाय की आड़ में चलाते हुए अपराधों को अंजाम दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब देंगे ये देश, टैरिफ लगाने से बुरी तरह भड़क गए

लंबे समय तक चली जांच के दौरान एफबीआई और प्रिंस विलियम काउंटी पुलिस ने मई 2025 से दिसंबर 2025 तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाए। इसमें 9 बार वेश्यावृत्ति से जुड़े मामले दर्ज किए गए और 15 बार ड्रग खरीदारी की गई, जिनमें से 11 बार फेंटेनिल और 4 बार कोकेन शामिल था। आरोप है कि दंपति इन गतिविधियों से लाभ कमाते थे। वे ग्राहकों को तीसरी मंजिल पर भेजते थे और पुलिस की मौजूदगी की चेतावनी भी देते थे। कम से कम 8 महिलाओं को यहां वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें 80 से 150 डॉलर में ग्राहकों के साथ रखा जाता था और उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। साथ ही ड्रग्स की बार-बार बिक्री से कमजोर व्यक्तियों का शोषण किया जा रहा था।

एफबीआई ने डाली थी रेड

15 जनवरी 2026 को सुबह करीब 6 बजे FBI और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें हथियारों के साथ मोटेल पर धावा बोला गया। इस दौरान कोषा और तरुण शर्मा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मार्गो वाल्डन पियर्स, जोशुआ रॉडरिक और रशार्ड पेरिश स्मिथ शामिल हैं। सभी पर नियंत्रित पदार्थों के वितरण के षड्यंत्र का आरोप है। अगर दोषी साबित हुए तो प्रत्येक को कम से कम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा कि ड्रग और सेक्स ट्रैफिकिंग से समुदायों का शोषण होता है और ऐसे अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America India Husband Wife

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।