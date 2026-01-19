अमेरिका में शर्मा दंपति की काली करतूत; मकान किराए पर लिया और चलाने लगे सेक्स रैकेट

संक्षेप: लंबे समय तक चली जांच के दौरान एफबीआई और प्रिंस विलियम काउंटी पुलिस ने मई 2025 से दिसंबर 2025 तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाए। इसमें 9 बार वेश्यावृत्ति से जुड़े मामले दर्ज किए गए और 15 बार ड्रग खरीदारी की गई थी।

अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित डमफ्रीज शहर में भारतीय मूल के दंपति की करतूत सामने आई है। रेड कार्पेट इन मोटेल को उन्होंने मई 2023 से लीज पर लिया था, जहां वे अवैध कार्य करते पकड़े गए हैं। 52 वर्षीय कोषा शर्मा को 'मा' या 'मामा के' कहकर बुलाया जाता है। उसके पति 55 वर्षीय तरुण शर्मा को 'पॉप' या 'पा' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी कंपनी कोषा एलएलसी के माध्यम से यह मोटेल चलाया। रिपोर्ट के अनुसार, मोटेल के निचले मंजिलों पर सामान्य अतिथियों को ठहराया जाता था। तीसरी मंजिल को अवैध गतिविधियों के लिए अलग रखा गया था, जहां वेश्यावृत्ति और ड्रग्स की बिक्री होती थी। इस तरह उन्होंने मोटेल को एक सामान्य व्यवसाय की आड़ में चलाते हुए अपराधों को अंजाम दिया।

लंबे समय तक चली जांच के दौरान एफबीआई और प्रिंस विलियम काउंटी पुलिस ने मई 2025 से दिसंबर 2025 तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाए। इसमें 9 बार वेश्यावृत्ति से जुड़े मामले दर्ज किए गए और 15 बार ड्रग खरीदारी की गई, जिनमें से 11 बार फेंटेनिल और 4 बार कोकेन शामिल था। आरोप है कि दंपति इन गतिविधियों से लाभ कमाते थे। वे ग्राहकों को तीसरी मंजिल पर भेजते थे और पुलिस की मौजूदगी की चेतावनी भी देते थे। कम से कम 8 महिलाओं को यहां वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें 80 से 150 डॉलर में ग्राहकों के साथ रखा जाता था और उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। साथ ही ड्रग्स की बार-बार बिक्री से कमजोर व्यक्तियों का शोषण किया जा रहा था।