कनाडा में अभी भी बेकाबू लॉरेंस बिश्नोई गैंग, भारतीय मूल के व्यवसायी की गोली मारकर हत्या

संक्षेप: गोल्डी ढिल्लों NIA के लिए भी एक वॉन्टेड गैंगस्टर है। उस पर उगाही, टारगेट किलिंग और ड्रग नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। हाल ही में उसने कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी।

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के एबॉट्सफोर्ड शहर में सोमवार सुबह एक 68 वर्षीय भारतीय मूल के व्यवसायी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए व्यक्ति की पहचान दर्शन सिंह साहसी के रूप में हुई है, जो लुधियाना (पंजाब) के निवासी थे और कैनम इंटरनेशनल नामक एक प्रमुख कपड़ा रीसाइक्लिंग कंपनी के अध्यक्ष थे। पुलिस के अनुसार, यह एक टारगेटेड हत्या थी और आरोपी ने पहले से योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। गोलीबारी की घटना के बाद पास के स्कूलों को एहतियातन कुछ समय के लिए लॉकडाउन में रखा गया।

वारदात का पूरा विवरण सोमवार सुबह 68 वर्षीय दर्शन सिंह साहसी अपने घर से निकलकर कार में बैठे ही थे कि तभी एक अन्य वाहन में मौजूद हमलावर ने उन पर गोलियां बरसा दीं। गोली लगने से साहसी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने साहसी को उनकी कार के अंदर बेहोशी की हालत में पाया। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच में सामने आया है कि हमलावर पास में ही अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहा था, और जैसे ही साहसी अपनी कार में बैठे, उसने नजदीक से फायरिंग की और वहां से फरार हो गया।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े कुख्यात अपराधी गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने लिखा कि यह हत्या 'उगाही' के पैसे न देने पर की गई है। ढिल्लों ने दावा किया कि साहसी ड्रग तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और गिरोह ने उनसे पैसा मांगा था, लेकिन उन्होंने भुगतान से इनकार कर दिया और यहां तक कि उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसी के बाद गिरोह ने यह कदम उठाया।

कनाडा सरकार ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया ‘आतंकी संगठन’ हाल ही में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट को आधिकारिक रूप से ‘टेररिस्ट एंटिटी’ (आतंकी संगठन) घोषित किया था। इस फैसले के बाद कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष अधिकार मिल गए हैं।

इसमें शामिल है – गिरोह से जुड़ी किसी भी संपत्ति, वाहन या बैंक खातों को फ्रीज करना,

गिरोह के वित्तपोषण, यात्रा या भर्ती से संबंधित अपराधों के लिए मुकदमा चलाना।

घोषणा के बाद भी नहीं थमा गिरोह का आतंक आतंकी सूची में शामिल किए जाने के कुछ ही समय बाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा के सरे इलाके में तीन अलग-अलग स्थानों पर ड्राइव-बाय शूटिंग की घटनाएं कीं। ये हमले एक रेस्टोरेंट चेन मालिक की संपत्तियों पर किए गए थे। गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डालकर इन घटनाओं की भी जिम्मेदारी ली।

उसने लिखा, 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं, गोल्डी ढिल्लों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ, जी 76 के तीन स्थानों पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेता हूं – 13025 76 एवेन्यू, 2160 किंग जॉर्ज ब्लावर्ड (साउथ सरे) और 21768 लॉहगिड हाइवे (मैपल रिज)।'