आकाश में जान की जंग, नर्सों का सुपर पंच; जब 35000 फीट की ऊंचाई पर आए दो भारतीय 'देवदूत'

फ्लाइट के उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद अभिजीत ने नोटिस किया कि त्रिशूर के 34 वर्षीय पैसेंजर अचानक बेहोश हो गया और उसकी हालत गंभीर बनी। अभिजीत ने गल्फ न्यूज को बताया कि मैंने उसकी नब्ज टटोली, लेकिन कोई धड़कन ही नहीं मिली। तुरंत पता चल गया कि यह कार्डियक अरेस्ट है।

Wed, 29 Oct 2025 08:30 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
केरल की दो युवा नर्सों की साहस भरी कार्रवाई और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने दुनिया भर में तालियां बटोर रही हैं। उन्होंने एयर अरेबिया की एक फ्लाइट में हार्ट अटैक (कार्डियक अरेस्ट) का शिकार हो रहे एक पैसेंजर की जान बचाई। यह दिल दहला देने वाली घटना 13 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे कोच्चि से अबू धाबी जा रही फ्लाइट (G9 502) के दौरान घटी, जब प्लेन अरब सागर के ऊपर 35000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था। गल्फ न्यूज की खबर के अनुसार, वायनाड की 26 वर्षीय अभिजीत जीस और चेंगन्नूर के 29 वर्षीय अजीश नेल्सन हाल ही में रिस्पॉन्स प्लस मेडिकल (RPM) में नर्स के रूप में नई नौकरी जॉइन करने वाले थे।

CPR से लौटाई सांसें

फ्लाइट के उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद अभिजीत ने नोटिस किया कि त्रिशूर के 34 वर्षीय पैसेंजर अचानक बेहोश हो गया और उसकी हालत गंभीर बनी। अभिजीत ने गल्फ न्यूज को बताया कि मैंने उसकी नब्ज टटोली, लेकिन कोई धड़कन ही नहीं मिली। तुरंत पता चल गया कि यह कार्डियक अरेस्ट है। उन्होंने बिना देर किए CPR शुरू कर दिया और केबिन क्रू को अलर्ट किया। फिर अजीश ने उनका साथ दिया, जिससे पैसेंजर को होश में लाने में मदद मिली। दोनों ने तब तक CPR जारी रखा जब तक पैसेंजर की धड़कन वापस न लौट आई। अजीश ने कहा कि हममें थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी। बस सोचा कि अगला कदम क्या है और उसी पर ध्यान केंद्रित कर दिया।

उन्होंने बताया कि फ्लाइट में मौजूद एक डॉक्टर ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने पैसेंजर को नसों में फ्लूइड चढ़ाया और निगरानी की, ताकि अबू धाबी में लैंडिंग तक वह स्थिर रहे। अभिजीत ने भावुक स्वर में कहा कि उसे हिलते-डुलते देखकर दिल को अपार सुकून मिला। यह महसूस कराया कि हम कहीं भी हों, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, एयरपोर्ट के मेडिकल टीम ने पैसेंजर को अपने कब्जे में ले लिया, और बाद में उसकी हालत स्थिर होने की पुष्टि हुई।

नर्सों की प्रशंसा

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब फ्लाइट में RPM के एक सहकर्मी ने कंपनी को इसकी जानकारी दी। RPM ने दोनों नर्सों को उनके तेज-तर्रार हस्तक्षेप के लिए सम्मानित किया। रिस्पॉन्स प्लस होल्डिंग के सीईओ डॉ रोहिल राघवन ने कहा कि नर्सों ने अस्पताल के बाहर एक मरीज को बचाकर RPM की सच्ची भावना को साकार कर दिया है।

RPM प्रोजेक्ट्स के मेडिकल डायरेक्टर डॉ मोहम्मद अली ने जोर देकर कहा कि शुरुआती CPR ने ही सब कुछ बदल दिया। हार्ट रुकने पर हर पल अनमोल होता है, खासकर हवा में। इस घटना पर अभिजीत ने कहा कि आप कभी सोचते भी नहीं कि पहली ही फ्लाइट में ऐसा हो जाएगा। बस अपनी ट्रेनिंग के अनुसार काम करते जाते हैं। वहीं अजीश ने कहा कि नई नौकरी शुरू करने से ठीक पहले एक जिंदगी बचाना हमें याद दिलाता है कि हमने नर्सिंग का रास्ता क्यों अपनाया।

