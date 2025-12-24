कनाडा में भारतीय महिला हिमांशी खुराना की बेरहमी से हत्या, अब्दुल के पीछ पड़ी टोरंटो पुलिस
कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय मूल की एक युवती की निर्मम हत्या के मामले ने प्रवासी भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बुधवार को इस घटना पर गहरा दुख और सदमा जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस मामले में पुलिस अब्दुल गफूरी नाम के एक शख्स की तलाश में है।
वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी बयान में कहा कि वह टोरंटो में भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से बेहद दुखी और स्तब्ध है। दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं और भरोसा दिलाया कि मामले में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर परिवार को हरसंभव सहायता दी जा रही है।
पुलिस जांच और आरोपी की तलाश जारी
इस बयान से पहले टोरंटो पुलिस ने जानकारी दी थी कि शहर में 30 वर्षीय भारतीय मूल की एक महिला मृत पाई गई है। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान टोरंटो में रहने वाली हिमांशी खुराना के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ कनाडा-व्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जो मृतका को पहले से जानता था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी फर्स्ट डिग्री हत्या के आरोप में वांटेड है। यदि अदालत में यह सिद्ध होता है कि हत्या पूर्व नियोजित थी और उसमें स्पष्ट आपराधिक मंशा थी, तो आरोपी को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
निजी संबंधों से जुड़ी हिंसा का शक
कनाडा के मीडिया संस्थान CBC News की रिपोर्ट के मुताबिक, जांचकर्ताओं का मानना है कि यह मामला इंटिमेट पार्टनर वायलेंस यानी निजी या करीबी संबंधों से जुड़ी हिंसा का हो सकता है। पुलिस ने भी पुष्टि की है कि पीड़िता और संदिग्ध एक-दूसरे को जानते थे।
कैसे सामने आया मामला
रिपोर्ट के अनुसार, टोरंटो पुलिस को सबसे पहले शुक्रवार रात एक गुमशुदगी की सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया- शुक्रवार, 19 दिसंबर को रात करीब 10:41 बजे, स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके से एक महिला के लापता होने की कॉल मिली। इसके बाद रातभर खोजबीन जारी रही। शनिवार, 20 दिसंबर को सुबह करीब 6:30 बजे, पुलिस अधिकारियों ने एक आवास के अंदर लापता महिला को मृत अवस्था में पाया। इसके बाद मौत को हत्या मानते हुए जांच शुरू कर दी गई।
भारतीय दूतावास की सक्रिय भूमिका
भारतीय वाणिज्य दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि वह बीते कुछ दिनों से इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और जांच एजेंसियों के संपर्क में है। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार को कानूनी, प्रशासनिक और अन्य आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
