Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़indian mission attacked in bangladesh after sharif osman hadi died
बांग्लादेश में भारत के राजनयिक दफ्तर पर हमला, उस्मान हादी की मौत के बाद क्यों भड़की आग

बांग्लादेश में भारत के राजनयिक दफ्तर पर हमला, उस्मान हादी की मौत के बाद क्यों भड़की आग

संक्षेप:

बांग्लादेश में एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल मच गया है। इसका निशाना चटगांव स्थित भारतीय राजनयिक मिशन को भी बनाया गया है। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जगह-जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी भी हुई है।

Dec 19, 2025 09:53 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल मच गया है। इसका निशाना चटगांव स्थित भारतीय राजनयिक मिशन को भी बनाया गया है। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जगह-जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच चटगांव स्थित भारतीय मिशन पर भीड़ ने पत्थरबाजी की गई है। इसके अलावा डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे अखबारों के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। डेली स्टार पर हमले के दौरान तो करीब 25 पत्रकार फंस गए थे, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। अखबारों पर हमले के वक्त भी भारत विरोधी नारे लगाए गए। इन अखबारों पर आरोप है कि वे भारत और शेख हसीना के समर्थक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शरीफ उस्मान हादी के समर्थक और उनके संगठन इंकबाल मंच का आरोप है कि उनका हत्यारा फैसल करीम मसूद भारत में छिपा है। इसके अलावा बांग्लादेश में सिब्योन दिउ और संजय चिशिम नाम के दो लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने फैसल करीम मसूद की मदद की थी। ढाका के अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जशिता इस्लाम ने इन दोनों लोगों को रिमांड पर भेजा है। उस्मान हादी इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे और वह निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। बीते शुक्रवार को वह एक रैली से प्रचार के बाद लौट रहे थे। इसके बाद वह एक मस्जिद में गए थे और वहां से निकलते वक्त उन्हें बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी।

यह घटना मोतीझील इलाके के पुराना पलटन में हुई थी। बांग्लादेशी एजेंसियों का कहना है कि बाइक सवार हमलावरों ने हमला किया था। उस बाइक पर फैसल करीम मसूद पीछे बैठा था और आरोप है कि उसने ही हादी पर गोली लाई थी। इसके बाद वह अपनी बहन के अगरगांव स्थित घर चला गया था। यहां से वह एक सीएनजी ऑटो में सवार होकर निकला था। इस दौरान उसके साथ बाइक चलाने वाला आलमगीर शेख भी था। आरोप है कि इन लोगों ने भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया। इसी के चलते उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस ने इसी मामले में सिबिउन दिउ और संजय चिशिम को अरेस्ट किया है। आरोप है कि इन दोनों ने ही फैसल करीम और उसके साथी को भारत में एंट्री दिलाने में मदद की।

bangladesh protest

गुरुवार को इस मामले में आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। लेकिन शुक्रवार को सुबह से ही बवाल शुरू हो गया। शरीफ उस्मान हादी उन युवाओं में से एक थे, जो 2024 में शेख हसीना विरोधी आंदोलनों के चलते चर्चा में आए थे। अब हादी समर्थकों का आरोप है कि उनके कत्ल में शेख हसीना से जुड़े लोगों का हाथ है। इसके अलावा आरोपियों के भारत में घुसने के आरोपों से भी लोग भड़के हुए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में फिलहाल कट्टरपंथी इस्लामिक तत्व सत्ता पर काबिज हैं।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
World News In Hindi Bangladesh Bangladesh Protest अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।