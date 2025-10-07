पर्फ्यूम की एक बोतल की वजह से रद्द हो गया भारतीय का वीजा, अमेरिकी पुलिस ने भेज दिया जेल

अमेरिका में एक भारतीय केवल पर्फ्यूम की बोतल की वजह से मुसीबत में घिर गया। यहां तक कि उसका वीजा भी रद्द कर दिया गया। उसकी बोतल पर सिर्फ ‘Opium’ शब्द लिखा हुआ था।

अमेरिका में रहने वाले भारतीय कपिल रघु को अंदाजा नहीं था कि पर्फ्यूम की एक बोतल की वजह से वह इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। रघु को एक ट्रैफिक स्टॉप पर रोक लिया गया और जांच के दौरान उनके बैग से एक पर्फ्यूम की बोतल निकली जिसपर 'Opium' लिखा हुआ था। अधिकारियों ने इसे ड्रग्स समझा और रघु को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें पहले जेल भेजा गया और फिर वीजा भी रद्द कर दिया गया।

रघु ने एक अमेरिकी नागरिक से ही शादी की है और उनकी स्थायी नागरिकता के लिए प्रक्रिया चल रही थी। 3 मई को उनसे ट्रैफिक नियमों में थोड़ी चूक हो गई। इसके बाद उन्हें रोक लिया गया। चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी में एक छोटी से बोतल मिली जिसपर 'Opium' लिखा हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि बोतल में अवैध पदार्थ था।

रघु ने बार-बार अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि बोतल में केवल पर्फ्यूम है, बावजूद इसके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रघु अमेरिका मे एक फूड डिलिवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। रघु ने एक स्थानीय अखबार से बात करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से वह बहुत ही मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा, मैं जांच अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा हूं।

लैब में जब बोतल की जांच की गई तो पता चला कि इसमें कोई ड्रग्स नहीं पर्फ्यूम ही था। हालांकि पूछताछ के वक्त रघु ने कुछ ऐसी बातें कह दीं जिससे उनपर वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप लग गए। उनके वकील का कहना है कि जो भी गलती हुई थी वह एक प्रशासनिक गड़बड़ी थी जो कि उनके पूर्व वकील की वजह से हो गई थी। रघु को इमिग्रेशन ऐंड कस्टम एनफोर्समेंट के पास भेज दिया गया। उन्हें 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया। उनके खिलाफ ड्रग्स संबंधी आरोप खारिज होने केबाद भी उनपर डिपोर्टेशन का खतरा बना हुआ है।