पर्फ्यूम की एक बोतल की वजह से रद्द हो गया भारतीय का वीजा, अमेरिकी पुलिस ने भेज दिया जेल

अमेरिका में एक भारतीय केवल पर्फ्यूम की बोतल की वजह से मुसीबत में घिर गया। यहां तक कि उसका वीजा भी रद्द कर दिया गया। उसकी बोतल पर सिर्फ ‘Opium’ शब्द लिखा हुआ था।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:15 AM
अमेरिका में रहने वाले भारतीय कपिल रघु को अंदाजा नहीं था कि पर्फ्यूम की एक बोतल की वजह से वह इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। रघु को एक ट्रैफिक स्टॉप पर रोक लिया गया और जांच के दौरान उनके बैग से एक पर्फ्यूम की बोतल निकली जिसपर 'Opium' लिखा हुआ था। अधिकारियों ने इसे ड्रग्स समझा और रघु को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें पहले जेल भेजा गया और फिर वीजा भी रद्द कर दिया गया।

रघु ने एक अमेरिकी नागरिक से ही शादी की है और उनकी स्थायी नागरिकता के लिए प्रक्रिया चल रही थी। 3 मई को उनसे ट्रैफिक नियमों में थोड़ी चूक हो गई। इसके बाद उन्हें रोक लिया गया। चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी में एक छोटी से बोतल मिली जिसपर 'Opium' लिखा हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि बोतल में अवैध पदार्थ था।

रघु ने बार-बार अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि बोतल में केवल पर्फ्यूम है, बावजूद इसके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रघु अमेरिका मे एक फूड डिलिवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। रघु ने एक स्थानीय अखबार से बात करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से वह बहुत ही मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा, मैं जांच अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा हूं।

लैब में जब बोतल की जांच की गई तो पता चला कि इसमें कोई ड्रग्स नहीं पर्फ्यूम ही था। हालांकि पूछताछ के वक्त रघु ने कुछ ऐसी बातें कह दीं जिससे उनपर वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप लग गए। उनके वकील का कहना है कि जो भी गलती हुई थी वह एक प्रशासनिक गड़बड़ी थी जो कि उनके पूर्व वकील की वजह से हो गई थी। रघु को इमिग्रेशन ऐंड कस्टम एनफोर्समेंट के पास भेज दिया गया। उन्हें 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया। उनके खिलाफ ड्रग्स संबंधी आरोप खारिज होने केबाद भी उनपर डिपोर्टेशन का खतरा बना हुआ है।

कपिल को अब छोड़ दिया गया है लेकिन उनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में वह ना तो नौकरी कर सकते हैं और ना ही परिवार का सपोर्ट कर सकते हैं। रघु ने कहा, इस समय मेरी पत्नी ही सारी जिम्मेदारियां उठा रही है। कपिल ने अप्रैल में ही आल्हली मायेज के साथ शादी की थी। उन्होंने एक घर खरीदने में सारी सेविंग खर्च कर दी और अब वकील की फीस देने के लिए भी जद्दोजेहद करनी पड़ रही है।

