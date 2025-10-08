रूस की तरफ से लड़ रहा था गुजराती युवक, यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर; भारत ने क्या कहा

रूस की तरफ से लड़ रहे एक भारतीय नागरिक ने यूक्रेनी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यूक्रेनी सेना की ‘63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड’ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक भारतीय नागरिक का वीडियो जारी किया।

रूस की तरफ से लड़ रहे एक भारतीय नागरिक ने यूक्रेनी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यूक्रेनी सेना की ‘63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड’ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक भारतीय नागरिक का वीडियो जारी किया जिसने खुद को गुजरात निवासी मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन बताया। हालांकि अभी इस मामले पर भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कीव स्थित भारतीय दूतावास इस खबर की सत्यता की जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में यूक्रेनी अधिकारियों से अभी तक कोई औपचारिक सूचना भी नहीं मिली है। ‘कीव इंडिपेंडेंट’ अखबार ने यूक्रेनी सेना के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि 22 वर्षीय हुसैन रूस की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आया था।

सेना की ओर से जारी वीडियो में हुसैन ने कहा कि उसे मादक पदार्थों से संबंधित आरोपों में सात साल की सजा सुनाई गई थी। आगे की सजा से बचने के लिए उसे रूसी सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अवसर दिया गया था। हुसैन ने कहा कि मैं जेल में नहीं रहना चाहता था इसलिए मैंने विशेष सैन्य अभियान के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लेकिन मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था।

हुसैन को 16 दिनों के प्रशिक्षण के बाद एक अक्टूबर को अपने पहले लड़ाकू मिशन पर भेजा गया, जो तीन दिनों तक चला। उसने कहा कि अपने कमांडर से झगड़े के बाद उसने यूक्रेनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने वीडियो में कहा कि मैं लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर एक यूक्रेनी खाई में पहुंचा। मैंने तुरंत अपनी राइफल नीचे रख दी और कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता। मुझे मदद चाहिए। मैं रूस वापस नहीं जाना चाहता।