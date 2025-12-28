ब्रिटेन में भारतीय को गुलाम कहकर बुलाया, कोर्ट ने 81 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया
लंदन में एक मशहूर कंपनी के फ्रेंचाइजी आउटलेट में मैनेजर की गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव का आरोप था। कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजे के रूप में लगभग 67,000 पाउंड (लगभग 81.34 लाख रुपये) देने का आदेश दिया।
ब्रिटेन की अदालत ने एक मामले में भारतीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया है। दक्षिण-पूर्वी लंदन में एक मशहूर कंपनी के फ्रेंचाइजी आउटलेट में मैनेजर पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव करने का आरोप था। कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजे के रूप में लगभग 67,000 पाउंड (लगभग 81.34 लाख रुपये) देने का आदेश दिया। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले मधेश रविचंद्रन ने रोजगार न्यायाधिकरण की सुनवाई में बताया, 'श्रीलंकाई तमिल मैनेजर ने मेरे साथ भेदभाव किया और उनके लिए गुलाम व भारतीय धोखेबाज हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।'
इस सप्ताह हुई सुनवाई की डिटेल के अनुसार, न्यायाधिकरण के जज पॉल एबॉट ने रविचंद्रन के गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव के दावे को सही ठहराया। जनवरी 2023 में, रेस्तरां प्रबंधक काजन के साथ साक्षात्कार के बाद रविचंद्रन ने वेस्ट विकहम स्थित आउटलेट में काम शुरू किया। काजन को उन्हें सीधे रिपोर्ट करना था। कई महीनों तक समस्याओं का सामना करने के बाद जुलाई 2023 में मामला तब और बिगड़ गया, जब काजन ने रविचंद्रन से शिफ्ट में अत्यधिक घंटे काम करवाने की कोशिश की और उनके साथ नस्ली भेदभाव किया।
हिंदुओं के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन
दूसरी ओर, बंगाली हिंदू आदर्श संघ ब्रिटेन के सदस्यों ने हिंदुओं के लिए न्याय की मांग करते हुए लंदन में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। इस संगठन को अन्य भारतीय प्रवासी संगठनों का समर्थन प्राप्त था, जिनके सदस्यों ने 'हिंदू जीवन मायने रखता है' जैसे नारे लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शन के दौरान एक डिजिटल वैन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से संबंधित कुछ तथ्य और आंकड़े प्रदर्शित किए गए। बीएचएस ब्रिटेन ने बयान में कहा, 'हमारे उत्साही और सम्मानजनक श्रोताओं में छात्र, पेशेवर, माता-पिता, बुजुर्ग कार्यकर्ता और अंतरधार्मिक नेता शामिल थे। ये सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और मानवाधिकारों के हनन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर एकजुट हुए थे।'
