ब्रिटेन में भारतीय को गुलाम कहकर बुलाया, कोर्ट ने 81 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया

संक्षेप: लंदन में एक मशहूर कंपनी के फ्रेंचाइजी आउटलेट में मैनेजर की गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव का आरोप था। कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजे के रूप में लगभग 67,000 पाउंड (लगभग 81.34 लाख रुपये) देने का आदेश दिया।

ब्रिटेन की अदालत ने एक मामले में भारतीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया है। दक्षिण-पूर्वी लंदन में एक मशहूर कंपनी के फ्रेंचाइजी आउटलेट में मैनेजर पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव करने का आरोप था। कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजे के रूप में लगभग 67,000 पाउंड (लगभग 81.34 लाख रुपये) देने का आदेश दिया। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले मधेश रविचंद्रन ने रोजगार न्यायाधिकरण की सुनवाई में बताया, 'श्रीलंकाई तमिल मैनेजर ने मेरे साथ भेदभाव किया और उनके लिए गुलाम व भारतीय धोखेबाज हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।'

इस सप्ताह हुई सुनवाई की डिटेल के अनुसार, न्यायाधिकरण के जज पॉल एबॉट ने रविचंद्रन के गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव के दावे को सही ठहराया। जनवरी 2023 में, रेस्तरां प्रबंधक काजन के साथ साक्षात्कार के बाद रविचंद्रन ने वेस्ट विकहम स्थित आउटलेट में काम शुरू किया। काजन को उन्हें सीधे रिपोर्ट करना था। कई महीनों तक समस्याओं का सामना करने के बाद जुलाई 2023 में मामला तब और बिगड़ गया, जब काजन ने रविचंद्रन से शिफ्ट में अत्यधिक घंटे काम करवाने की कोशिश की और उनके साथ नस्ली भेदभाव किया।