अब मन भर चुका है, साल भर पहले लॉटरी में 240 करोड़ रुपए जीतने वाले ने क्या बताया
तेलंगाना के मूल निवासी बोल्ला नाम के इस शख्स ने अक्टूबर 2025 में यूएई लॉटरी में 100 बिलियन दिरहम जीते थे। अपनी इस जीत पर वह सुर्खियों में भी छाए रहे। हालांकि पिछले कुछ वक्त में उनके लिए अनुभव कुछ खास नहीं रहा।
अगर कोई लॉटरी में 240 करोड़ रुपए जीत ले तो उसे कैसा महसूस होगा? कुछ लोगों को तो लगेगा कि यह जीवन भर ना खत्म होने वाला उत्सव जैसा है। कुछ लोग इस पैसे से सिर्फ अपना नहीं, बल्कि अपने वाली पुश्तों का भी इंतजाम करना चाहेंगे। लेकिन अबूधाबी में रहने वाले एक भारतीय का जो अनुभव रहा, वह कुछ अलग रहा। तेलंगाना के मूल निवासी बोल्ला नाम के इस शख्स ने अक्टूबर 2025 में यूएई लॉटरी में 100 बिलियन दिरहम जीते थे। अपनी इस जीत पर वह सुर्खियों में भी छाए रहे। हालांकि पिछले कुछ वक्त में उनके लिए अनुभव कुछ खास नहीं रहा। इस जीत के बाद, बोल्ला ने परिवार के लिए तोहफे खरीदे। प्रॉपर्टी में निवेश किया और आखिर में उनकी प्राथमिकताओं में बदलाव आ चुका है।
जीवन में आए कई बदलाव
इतने बड़े इनाम को जीतने के बाद बोल्ला अचानक से धनवान बने। इसके बाद उन्होंने वह सारे बदलाव देखे जो पैसे आने के बाद जीवन में आते हैं। उन्होंने कई देशों की यात्राएं कीं। कारें और प्रॉपर्टी खरीदी। हालांकि अब उन्हें लगता है कि शुरुआत में जो एक्साइटमेंट थी, अब वह खत्म हो चुकी है। इनाम में जीते पैसों के दम पर बोल्ला ने अपने जीवन का हर अरमान पूरा किया। साथ ही उन्होंने अपने परिजनों के लिए भी चीजें खरीदीं। उनकी खरीदी चीजों में भारत और यूएई में प्रॉपर्टी, आईफोन 17 एयर, चार-पांच महंगी घड़ियां। इसके अलावा मां के लिए सोने की ज्वैलरी भी इसमें शामिल है।
इतना महंगा घर खरीदने के बावजूद बोल्ला का परिवार अभी उसमें शिफ्ट नहीं हुआ है। न्यूज 18 के मुताबिक, आज भी वो लोग, तेलंगाना के उसी पुराने घर में रहते हैं। इसकी वजह है, उस घर से बोल्ला के पिता की यादें जुड़ी हुई हैं। वह उनके सपनों का घर था। बोल्ला ने अपने पिता के लिए खेत भी खरीदें हैं। असल में उनके पिता एक किसान परिवार से आते हैं और ऑर्गेनिक खेती को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। अब नए खेत में बोल्ला के पिता अपने पुराने शौक को जिंदा कर रहे हैं।
कई देशों की यात्राएं
पैसे जीतने के बाद बोल्ला ने बाली से एम्सटर्डम तक की यात्रा की। इसके अलावा, थाइलैंड समेत कई अन्य जगहों पर भी वो गए। हालांकि अब यह चीजें उन्हें इतना उत्साहित नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी भी मैं इस जीत और अपनी मनचाही चीजें कर पाने के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूं। बोल्ला की बहुत सी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में अब वो ट्रैवेल और शॉपिंग से हटकर दूसरी चीजों की तरफ देख रहे हैं। वह बिजनेस आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं और लंबे समय के लिए अपने पैसे मैनेज करने के बारे में विचार कर रहे हैं।
कभी टेक प्रोफेशनल के तौर पर काम करने वाले बोल्ला, रातो-रात अमीर बन गए। अब उनका लक्ष्य यह है कि इस पैसे का सही ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए। वह नए लक्ष्य बनाने में जुटे हुए हैं। इस तरह अचानक पैसे जीतने वालों को क्या सलाह दी जानी चाहिए? इस सवाल के जवाब में बोल्ला ने कहा कि विनम्र बने रहिए। अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज कीजिए और इसे हिसाब से खर्च कीजिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।