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होर्मुज में ईरान के हमले में भारतीय की मौत, कम से कम 6 घायल; अमेरिका ने भी की बमबारी

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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होर्मजु में यूएई  के झंडे वाले शिप पर ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है और कम से कम 6 घायल हुए हैं। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में भी बमबारी की है। दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है।

होर्मुज में ईरान के हमले में भारतीय की मौत, कम से कम 6 घायल; अमेरिका ने भी की बमबारी

होर्मजु को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। वहीं होर्मुज में ईरान के हमले में एक जहाज पर तैनात भारतीय चालक की भी मौत हो गई है। ईरान ने यूएई के फ्लैग वाले टैंकर पर हमला किया था। जानकारी के मुताबिक होर्मुज के दक्षिण छोर पर ओमानी इलाके में ईरान ने मंगलवार को तड़के दो टैंकर्स को निशाना बनाया। मोंबासा और बाहिया नाम के टैंकर शिप पर बमबारी की गई। इस हमले में एक भारतीय की मौत के अलावा कम से कम 8 लोगों के घायल होने की खबर है।

6 भारतीय घायल, यूएई ने भी दी धमकी

रिपोर्ट्स के मुताबिक घायल होने वालों में भी दो 6 भारतीय शामिल हैं। इसके अलावा यूक्रेन के दो नागरिक घायल हुए हैं। ईरान ने क्रूज मिसाइल से दोनों टैंकर को निशाना बनाया था। इस हमले से दोनों जहाजों पर अच्छा-खासा नुकसान हुआ है। जहाजों में आग भी लग गई। यूएई ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख रहा है। यूएई ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए ईरान को जवाब दिया जाएगा। यूएई ने अपने लोगों से भी कहा है कि वे अफवाहों से बचें और आधिकारिक सूत्रों पर ही विश्वास करें।

ईरान का कहना है कि गलत रास्ते से जाने वाले जहाजों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि होर्मुज में दुश्मन अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया गया है। बता दें कि रविवार और सोमवार को तड़के अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए थे। जानकारी के मुताबिक ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए थे। इसके बाद ईरान ने भी अपने पड़ोसी खाड़ी देशों में अमेरिका के बेसों को निशाना बनाने की कोशिश की और बमबारी की। इसमें कुवैत, कतर और यूएई शामिल हैं।

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बंदर अब्बास में भी अमेरिका का हमला

ईरान के बंदर अब्बास और केश्म द्वीप को अमेरिका ने निशाना बनाया है। ईरान के मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक खुजेस्तान प्रांत में भी हमले हो रहे हैं। यह शहर पेट्रोलियम उद्योग के ललिए मशहूर है। इसके अलावा अहवाज और अंदीमेश्क में भी अमेरिका ने हमले किए हैं। होर्मुज के पास ही स्थित फारुर द्वीप पर भी अमेरिका ने बमबारी की। ऐसे में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में एक बार फिर उछाल दर्ज किया गया है।

इन हमलों के बीच अमेरिका के प्रमुख हथियारों के भंडार पर गहरा संकट गहरा रहा है, जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के इसी रफ्तार से जारी रहने पर और बिगड़ सकता है। इससे दुनिया में अन्य जगहों पर भविष्य के संघर्षों से निपटने की उसकी क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गयी हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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