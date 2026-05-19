बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी की मौत; संदिग्ध हालत में दफ्तर में ही मिली लाश, कौन थे वो शख्स
पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सिर्फ नरेंद्र के तौर पर हुई है, जो असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। वह हरियाणा के रहने वाले थे। 38 वर्षीय नरेंद्र के पिता का नाम रामनिवास है।
पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी की मौत हो गई है। उनकी लाश चटगाँव में इंडियन हाई कमीशन के मिशन परिसर में मिली है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सिर्फ़ नरेंद्र के तौर पर हुई है, जो असिस्टेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। वह हरियाणा के रहने वाले थे। उनकी मौत के वजहों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। 38 वर्षीय नरेंद्र के पिता का नाम रामनिवास है।
bdnews24.com की रिपोर्ट के मुताबिक, उनका शव मंगलवार को पोर्ट सिटी के खुलशी इलाके में जाकिर हुसैन रोड पर ऑफिस के अंदर मिला। पुलिस को शक है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। चटगाँव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर (पब्लिक रिलेशंस) अमीनुर राशिद ने को बताया कि शव पुराने वीज़ा सेंटर की बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर डेटा एंट्री रूम के बाथरूम के दरवाज़े के सामने से मिला।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक, पुलिस ने बॉडी को ऑटोप्सी के लिए चटगाँव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मुर्दाघर भेज दिया। चटगाँव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक, जांच में अभी तक कोई अजीब बात नहीं मिली है, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम जांच के बाद ही पता चल पाएगा। CMP के डिप्टी कमिश्नर (नॉर्थ ज़ोन) अमीरुल इस्लाम ने द डेली स्टार को बताया कि इस घटना के संबंध में अननैचुरल डेथ का केस दर्ज किया जाएगा, और ऑटोप्सी के बाद बॉडी को असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।
अंदर से ही बंद था कमरे का दरवाजा
जानकारी के मुताबिक मंगलवार (19 मई) की सुबह 35 वर्षीय नरेंद्र ने जब अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों को कुछ शक हुआ। इसके बाद उन लोगों ने अपने स्तर पर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की लेकिन जब दरवाजा नहीं खुल सका तो पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाई कमीशन के एक कमरे से नरेंद्र की लाश बरामद की।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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