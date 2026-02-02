चीप है भारत की सरकार, US का साथ नहीं दिया; निक्की हेली के बेटे का आपत्तिजनक बयान

संक्षेप: बता दें कि हेली H-1B वीजा प्रोग्राम के भी मुखर आलोचक रहे हैं और इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि उनके अपने दादा 1969 में अमेरिका में आकर बसे थे, जिसके बाद उन्हें आज अमेरिका की नागरिकता मिली है।

भारतीय मूल की अमेरिकी डिप्लोमैट निक्की हेली के बेटे नलिन हेली ने एक बार फिर भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। हेली के बेटे ने इस बार भारत की आलोचना करते हुए अपनी सीमाएं भी लांघ दी हैं। उन्होंने अपने एक बयान में भारत की सरकार को ‘चीप’ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका का सहयोगी नहीं है और वह कई देशों से सस्ते सामान खरीदता है क्योंकि वहां की सरकार ही सस्ती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नलिन हेली ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के खिलाफ हमला बोलते हुए अमेरिका के भारत के साथ मौजूदा डिप्लोमैटिक संबंध बनाए रखने का भी विरोध किया। हेली ने तर्क दिया कि भारत एक भरोसेमंद अमेरिकी पार्टनर के तौर पर खरा नहीं उतरा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "भारत अमेरिका का अच्छा 'सहयोगी' नहीं रहा है। वे अमेरिका को सस्ता लेबर भेजते हैं, ईरान से सस्ता तेल खरीदते हैं, और रूस से सस्ते हथियार खरीदते हैं क्योंकि उनकी सरकार सस्ती है।" हेली ने आगे लिखा, “और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। अमेरिका को बहुत से सहयोगियों के साथ अपने संबंधों का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है।”