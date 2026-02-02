Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Indian government is cheap not a friend of the US Nikki Haley son makes offensive statement
चीप है भारत की सरकार, US का साथ नहीं दिया; निक्की हेली के बेटे का आपत्तिजनक बयान

संक्षेप:

बता दें कि हेली H-1B वीजा प्रोग्राम के भी मुखर आलोचक रहे हैं और इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि उनके अपने दादा 1969 में अमेरिका में आकर बसे थे, जिसके बाद उन्हें आज अमेरिका की नागरिकता मिली है।

Feb 02, 2026 02:31 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय मूल की अमेरिकी डिप्लोमैट निक्की हेली के बेटे नलिन हेली ने एक बार फिर भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। हेली के बेटे ने इस बार भारत की आलोचना करते हुए अपनी सीमाएं भी लांघ दी हैं। उन्होंने अपने एक बयान में भारत की सरकार को ‘चीप’ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका का सहयोगी नहीं है और वह कई देशों से सस्ते सामान खरीदता है क्योंकि वहां की सरकार ही सस्ती है।

नलिन हेली ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के खिलाफ हमला बोलते हुए अमेरिका के भारत के साथ मौजूदा डिप्लोमैटिक संबंध बनाए रखने का भी विरोध किया। हेली ने तर्क दिया कि भारत एक भरोसेमंद अमेरिकी पार्टनर के तौर पर खरा नहीं उतरा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "भारत अमेरिका का अच्छा 'सहयोगी' नहीं रहा है। वे अमेरिका को सस्ता लेबर भेजते हैं, ईरान से सस्ता तेल खरीदते हैं, और रूस से सस्ते हथियार खरीदते हैं क्योंकि उनकी सरकार सस्ती है।" हेली ने आगे लिखा, “और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। अमेरिका को बहुत से सहयोगियों के साथ अपने संबंधों का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है।”

ये भी पढ़ें:तुम्हारे दादा भी भारत से US आए थे, ट्रंप का समर्थन कर फंसे निक्की हेली के बेटे

हेली इससे पहले भी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने कई बार खुद को अपनी भारतीय जड़ों से भी दूर करने की कोशिश की है। पिछले साल दिसंबर में जब भारत ने अमेरिका के साथ H-1B वीजा प्रोसेसिंग में लंबी देरी का मुद्दा उठाया था, तो हेली ने कहा था कि भारत का रुख फंसे हुए प्रोफेशनल्स की चिंता से कम और उनके भेजे गए पैसे को जेब में डालने की इच्छा से ज्यादा प्रेरित था। नलिन हेली H-1B वीजा प्रोग्राम के भी मुखर आलोचक रहे हैं और इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग करते रहे हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
America

