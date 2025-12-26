Hindustan Hindi News
बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की हत्या की भारत सरकार ने की निंदा, खोल दी यूनुस सरकार की पोल

बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की हत्या की भारत सरकार ने की निंदा, खोल दी यूनुस सरकार की पोल

संक्षेप:

27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा, कि हम मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की हाल ही में हुई भयानक हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

Dec 26, 2025 04:52 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों मैमनसिंह में हुई हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की भारत सरकार ने निंदा की है। 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा, ''हम मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की हाल ही में हुई भयानक हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यूनुस सरकार की पोल खोलते हुए भारत ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, ''बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को मीडिया की बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बात या राजनीतिक हिंसा कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने के बाद से अब तक हत्या, आगजनी और जमीन हड़पने की 2900 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मांग है कि अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी पर उन्होंने कहा कि भारत वहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेश चुनाव का पक्षधर है। इसके साथ ही भारत स्थिर और शांतिपूर्ण बांग्लादेश चाहता है और अपने इस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत का मानना है कि चुनाव में सभी दलों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के दो लोगों की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में प्रमुख राजनीतिक दल अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर रोक भी लगाई जा चुकी है।

Bangladesh

