बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की हत्या की भारत सरकार ने की निंदा, खोल दी यूनुस सरकार की पोल

संक्षेप: 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा, कि हम मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की हाल ही में हुई भयानक हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों मैमनसिंह में हुई हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की भारत सरकार ने निंदा की है। 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा, ''हम मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की हाल ही में हुई भयानक हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यूनुस सरकार की पोल खोलते हुए भारत ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, ''बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को मीडिया की बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बात या राजनीतिक हिंसा कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने के बाद से अब तक हत्या, आगजनी और जमीन हड़पने की 2900 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मांग है कि अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए।