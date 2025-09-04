पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, भारत ने 24 घंटे में भेजा दूसरा अलर्ट; अब तक 13 लाख से ज्यादा विस्थापित

मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने बुधवार को मुझफ्फरगढ़ जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे परिवारों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि हर प्रभावित को मदद और मुआवजा मिलेगा।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों में लगभग तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस तरह पिछले महीने से अब तक कुल 13 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं।

भारत से मिले ताज़ा बाढ़ अलर्ट के बाद बढ़ी चिंता पंजाब प्रांत के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) के महानिदेशक अर्फान अली कथिया ने बताया कि बुधवार सुबह भारत ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान को नया बाढ़ अलर्ट जारी किया। यह 24 घंटे में दूसरा अलर्ट है, जिसमें भारी वर्षा और भारतीय बांधों से छोड़े गए पानी की चेतावनी दी गई। इसके चलते रावी, चिनाब और सतलुज नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है।

दर्जनों गांव जलमग्न, शहरों को बचाने के प्रयास मलिक रामजान और नूर मोहम्मद जैसे स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि राहत शिविरों में सुविधाओं की कमी है, इसीलिए कई लोग अपने डूबे हुए घरों के पास रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। वहीं, मुझफ्फरगढ़ जिले में दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। इससे पहले नरौवाल और सियालकोट में भी बाढ़ ने तबाही मचाई थी।

प्रशासन नदियों के बहाव को खेतों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि बड़े शहरों को बचाया जा सके। यह पंजाब प्रांत के इतिहास की सबसे बड़ी बचाव और राहत मुहिम में से एक मानी जा रही है।

सेना और ड्रोन भी लगाए गए कथिया ने बताया कि हजारों राहतकर्मी नावों की मदद से लोगों और पशुओं को सुरक्षित निकाल रहे हैं। सेना को भी इस अभियान में लगाया गया है। वहीं, छतों पर फंसे लोगों को खोजने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। अब तक 33 हजार गांवों में 33 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। नुकसान का आकलन जारी है और जिन लोगों के घर या फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की गई है।

भारत के पंजाब में भी तबाही बाढ़ और भूस्खलन से भारत के पंजाब राज्य में भी कम से कम 29 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां भी लाखों लोग प्रभावित हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, लगभग 40 हजार लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी बेघर होकर अनिश्चित स्थिति में हैं। कई विस्थापितों का कहना है कि शिविरों में समय पर भोजन नहीं मिलता।

गुरु नानक के दरबार साहिब में भी आई बाढ़ पिछले सप्ताह आई बाढ़ ने कसूर, बहावलपुर और नरौवाल जिलों को प्रभावित किया था। नरौवाल में तो बाढ़ का पानी भारत सीमा के पास स्थित गुरु नानक के दरबार साहिब गुरुद्वारे तक पहुंच गया था। हालांकि, पानी घटने के बाद श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे को फिर से खोल दिया गया है।