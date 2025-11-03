Hindustan Hindi News
पाकिस्तान कर रहा परमाणु परीक्षण? ट्रंप के दावे पर क्या बोले भारतीय एक्सपर्ट, कितनी चिंता की बात

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। इस पर भारतीय एक्सपर्ट का बयान आया है। डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव कटोच ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा सही है तो फिर यह चिंता की बात है।

Mon, 3 Nov 2025 06:32 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। इस पर भारतीय एक्सपर्ट का बयान आया है। डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव कटोच ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा सही है तो फिर यह चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में बेहद खतरनाक है। इसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है।

तो दुनिया को पता होता
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। इस पर भारतीय विशेषज्ञ ने कहा कि अगर हकीकत में यह देश ऐसा कर रहे होते तो अभी तक पूरी दुनिया के पता चल चुका होता। उन्होंने कहा कि बहुत सारे सिस्टम हैं, जो परमाणु परीक्षण के विस्फोटों को पकड़ सकते हैं। भारतीय विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि ट्रंप इस तरह के बयान देकर अमेरिका में खुद के लिए बेस तैयार कर रहे हैं।

क्या कहा था ट्रंप ने
गौरतलब है कि ट्रंप ने रविवार को सीबीएस न्यूज की नोरा ओ डोनेल को दिये एक साक्षात्कार में रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को परमाणु हथियार परीक्षण करने वाले देश बताया। उन्होंने कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। आप जानते हैं, हम एक खुला समाज हैं। हम अलग हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं... हम परीक्षण करेंगे, क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि रूस ने पोसाइडन परमाणु-सक्षम ‘सुपर टॉरपीडो’ का परीक्षण किया है। ट्रंप ने अपने वक्तव्य में परमाणु हथियारों के परीक्षण की प्रक्रिया पुनः शुरू करने के अपने निर्णय को दृढ़तापूर्वक उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि हथियारों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आवश्यक है।

