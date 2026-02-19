इंडियन डॉग, वापस जाओ; ऑस्ट्रेलिया में जिम के बाहर 3 लोगों ने सिख व्यक्ति पर किया हमला
डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी चोटों को देखते हुए उन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता हो सकती है और नाक की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है।
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के खिलाफ नस्लीय हिंसा की एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। विक्टोरिया के कोरियो में एक स्थानीय जिम के बाहर 22 साल के भारतीय नर्स हरमनप्रीत सिंह पर तीन अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर नस्लीय हमला किया। पीड़ित के अनुसार, यह घटना मंगलवार देर रात की है। वह जिम में कसरत कर रहे थे। तीनों हमलावरों ने पहले जिम के अंदर हरमनप्रीत पर नस्लीय टिप्पणियां कीं और बाद में बाहर निकलने पर उनका पीछा करते हुए हिंसक संघर्ष किया।
स्थानीय मीडिया से बात करते हुए हरमनप्रीत ने उस भयानक पल का वर्णन किया जब स्थिति हिंसक हो गई। उन्होंने बताया, “हमलावर मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गया और फिर अचानक पीछे होकर अपना सिर मेरे नाक पर जोर से मारा। इसके तुरंत बाद ही खून बहने लगा।” वीडियो फुटेज में हमलावरों को नस्लीय अपशब्द कहते हुए सुना जा सकता है। जैसे कि “मुंह चलाते हो, हिंदुस्तानी कुत्ते?” और “वापस वहां जाओ जहां से आए हो”।
हमलावरों ने घटना के तुरंत बाद एक कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए, जबकि हरमनप्रीत गंभीर रूप से घायल अवस्था में थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी चोटों को देखते हुए उन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता हो सकती है और नाक की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है।
हरमनप्रीत ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, “कोई भी नस्लीय टिप्पणियां नहीं सुनना चाहता। खासकर तब जब आप सिर्फ अपना काम कर रहे हों। इससे किसी को भी ठेस पहुंचेगी। मैं अभी भी सदमे में हूं।” नर्स ने आगे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में पहले भी उन्हें नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह घटना अब तक की सबसे भयानक थी।
इससे पहले जुलाई 2025 में एडिलेड के केंद्र में एक 23 वर्षीय भारतीय छात्र अमनप्रीत सिंह पर नस्लीय हिंसा के तहत बेरहमी से हमला किया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। रिपोर्ट्स के अनुसार, पांच लोगों ने उन पर बिना किसी उकसावे के हमला किया था और धातु के हथियारों का इस्तेमाल किया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
