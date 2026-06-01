शादी करते ही हेलिकॉप्टर से भरी उड़ान, दुर्घटना में भारतीय पायलट की मौत; बची पत्नी की जान
अमेरिका के जॉर्जिया में हेलिकॉप्टर क्रैश में एक भारतीय पायलट की मौत हो गई। दावे फिजी ने कुछ घंटे पहले ही शादी की थी। शादी के बाद वह हनीमून के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में ही हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया।
अमेरिका के जॉर्जिया में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में भारतीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम दावे फिजी है और वह केरल के रहने वाले थे। दावे डेल्टा एयरलाइन में पायलट थे। थोड़ी देर पहले ही उनकी शादी हुई थी और इसके बाद पत्नी के साथ उन्होंने रॉबिनंसन आर66 हेलिकॉप्टर में उड़ान भरी। उड़ान भरते ही थोड़ी दूर जाकर हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें दावे और पायलट दोनों ही मारे गए। दावे की पत्नी की जान बच गई है।
'बहुत खुश था मेरा बेटा'
दावे की पत्नी जेसनी को अटलांटा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वह एक नर्स हैं। दावे के पिता ने कहा, मेरा बेटा शादी करके बहुत खुश था। जेसनी से वह बहुत प्यार करता था। उन दोनों की मुलाकात एक चर्च में हुई थी। 10 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी की। इस शादी में करीब 400 मेहमानों को बुलाया गया था।
शादी होने के बाद नव दंपती रॉबिंसन आर66 हेलिकॉप्टर में सवार होकर डीकाब पीचट्री एयरपोरट की ओर रवाना हुआ। यहीं से वे दोनों हनीमून के लिए जाने वाले थे। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही एक जंगल में हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया।
दावे के पिता जॉर्ज ने कहा कि हेलिकॉप्टर क्रैश होने के बाद इसकी सही लोकेशन पता लगाने में कापी वक्त लग गया। बुरी तरह से घायल जेसनी लगभग 6 घंटे तक हेलिकॉप्टर के मलबे में ही फंसी रही। जेसनी ने बताया, जब मुझे होश आया तो देखा कि दावे मेरे सीने पर अचेत पड़े हैं। उनका शरीर ठंडा हो गया था। इसके बाद मुझे अहसास हो गया कि अब वह इस दुनिया में नहीं हैं।
उड़ान से पहले हिचकिचा रहे थे दावे
दावे के पिता के मुताबिक उड़ान भरने से पहले ही मौसम को लेकर आशंका जताई थी और वह उड़ान भरने से हिचकिचा रहे थे। जॉर्ज ने कहा, मेरा बेटा भी पायलट था और इसलिए जीरो विजिबिलिटी के खतरे जानता था। लेकिन रॉबिंसन आर66 के पायलट ने कहा कि उड़ान भरने में कोई खतरा नहीं है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस क्रैश की जांच शुरू की है। अब तक यह नहीं बता चल पाया है कि आखिर किस वजह से हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।