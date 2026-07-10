इंडियन बॉस ने भारतीयों की छीन ली नौकरी, क्या अमेरिका में H1-B वीजा वालों को किया जा रहा टारगेट

आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो साल 2026 में माइक्रोसॉफ्ट को एच-1बी वीजा के तहत 2,273 विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की मंजूरी मिली है। भारत के पेशेवर इस वीजा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हैं।

अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर विवाद तेज हो गया है। इस बार बहस की वजह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी करना है। इसे लेकर एच-1बी वीजा के तहत विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर उठे सवाल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में दुनिया भर में करीब 4,800 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की, जो उसके कुल कार्यबल का लगभग 2.1 प्रतिशत है। इनमें से करीब 3,200 नौकरियां कंपनी के एक्सबॉक्स गेमिंग डिवीजन से गईं। कंपनी का कहना है कि यह फैसला कारोबार को अधिक लाभदायक बनाने के लिए किया गया।

भारतीय मूल की आशा शर्मा को इसी साल फरवरी में एक्सबॉक्स का CEO बनाया गया। उन्होंने भी कर्मचारियों को भेजे गए मैसेज में कंपनी की वित्तीय स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताया। छंटनी के बाद रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर कम लागत वाले विदेशी कर्मचारियों (खासकर भारत से आने वाले पेशेवरों) को नौकरी दे रही हैं। मूर ने कहा कि H-1B कार्यक्रम का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे बंद करने का समय आ गया है।

एक्सबॉक्स में भर्ती को लेकर उठे सवाल रिपब्लिकन सांसद ने दावा किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स में हजारों अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी करने के बाद भारत से कर्मचारियों को H-1B वीजा पर लाने के लिए हजारों आवेदन किए। मूर ने इसे अमेरिकी नौकरियों के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि इससे देश के युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है। कुछ यूजर्स ने भारतीय मूल की CEO आशा शर्मा पर भी निशाना साधा और दावा कि अमेरिकी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है।