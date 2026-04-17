बहुत पास आ गईं भारत और पाकिस्तान की नौसेना, होर्मुज के पास दिखा अजब नजारा
अमेरिका- ईरान जंग खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं पर परमाणु पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अमेरिका का स्पष्ट कहना है कि ईरान परमाणु से कदम पीछे खींचे। वहीं ईरान पूरी तरह से इससे अलग होने को तैयार नहीं है। दूसरे दौर की शांति वार्ता की तैयारियों के बीच ईरानी सूत्रों ने ये दावा किया है।
अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास तनाव जारी है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं को होर्मुज के पास एक-दूसरे से बहुत कम दूरी पर काम करते देखा गया। खास बात है कि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से जहाजों के आवागमन पर रोक लगा रखी है। वहीं, ईरान का दावा है कि होर्मुज पर अब भी उसका नियंत्रण है।
इंटेल लैब से जुड़े ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेमियन साइमन ने इस दुर्लभ घटना की जानकरी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अभी हाल ही में एक अनोखी चीज देखने को मिली: ओमान के तट के पास भारत और पाकिस्तान के नौसेना जहाज एक-दूसरे से सिर्फ 18 समुद्री मील की दूरी पर मौजूद हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच दोनों देश अपने-अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।'
भारतीय नौसेना मुस्तैद
खबर है कि भारतीय नौसेना ने ऊर्जा सुरक्षा के तहत जलमार्गों में मोर्चा संभाल रखा है। इसके जरिए भारत आ रहे एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल के जहाजों की रक्षा सुनिश्चित की जा रही है। मार्च में द हिंदू से बातचीत में एक अधिकारी ने कहा था, 'हम फारस की खाड़ी और होर्मुज से लेकर अरब सागर तक जहाजों को सुरक्षा दे रहे हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाने में मदद कर रहे हैं, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा पूरी कर सकें।'
उन्होंने बताया था कि युद्धपोत तनावपूर्ण क्षेत्र से निकलने के लिए जहाजों को रास्ता दिखाने समेत कई मामलों में मदद कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भारत के 10 से ज्यादा जहाज होर्मुज पर अटके हुए हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच ताजा स्थिति
हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका- ईरान जंग खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं पर परमाणु पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अमेरिका का स्पष्ट कहना है कि ईरान परमाणु से कदम पीछे खींचे। वहीं ईरान पूरी तरह से इससे अलग होने को तैयार नहीं है। दूसरे दौर की शांति वार्ता की तैयारियों के बीच ईरानी सूत्रों ने ये दावा किया है।
ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष मतभेदों को मिटाने और होर्मुज पर सर्वसम्मति से आगे बढ़ने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा ईरान बड़े स्तर पर राहत चाहता है। सूत्रों के अनुसार तेहरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया है कि वो होर्मुज में ओमान की ओर से पोतों को बिना किसी हमले के खतरे के गुजरने देगा, लेकिन शर्त है कि इसके लिए ठोस समझौता जरूरी है।
खुद पाकिस्तान जा सकते हैं ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बार फिर दावा किया कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कोई शांति समझौता होता है तो वह उस पर हस्ताक्षर करने में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा, 'अगर इस्लामाबाद में समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो मैं जा सकता हूं।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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