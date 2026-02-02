वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत; टैरिफ घटाने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि भारत अब रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने 'एयर फोर्स वन' में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने 'एयर फोर्स वन' में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा।

ट्रंप ने कहा कि चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है। हालांकि, ट्रंप के इन बयानों पर भारत की ओर से अभी तक कोई तत्काल आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ट्रंप के ये बयान ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों तथा इन देशों से कच्चा तेल न खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा आयातक देशों पर बनाए जा रहे दबाव की पृष्ठभूमि में आए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि तथा लोगों के बीच संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।