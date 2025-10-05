India will be buried under debris of its planes says Pakistan Defence Minister Khawaja Asif भारत अपने ही विमानों के मलबे में... आर्मी चीफ की चेतावनी के बाद पाकिस्तान की गीदड़भभकी, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़India will be buried under debris of its planes says Pakistan Defence Minister Khawaja Asif

भारत अपने ही विमानों के मलबे में... आर्मी चीफ की चेतावनी के बाद पाकिस्तान की गीदड़भभकी

भारत को गीदड़भभकी देते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर स्थापित एक राष्ट्र है। हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार, ईश्वर की इच्छा से, भारत अपने ही विमानों के मलबे में दफन हो जाएगा। अल्लाहु अकबर।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादSun, 5 Oct 2025 07:53 PM
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के भूगोल से मिटा देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धमकी दी कि भारत अपने विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। आसिफ ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बयान उनकी धूमिल प्रतिष्ठा को बहाल करने का एक विफल प्रयास हैं। 0-6 के स्कोर के साथ इतनी निर्णायक हार के बाद, अगर वे फिर से कोशिश करते हैं, तो ईश्वर की इच्छा से, स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा।"

पाकिस्तानी सेना को 'अल्लाह के सिपाही' बताते हुए, रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत अपने ही विमानों के मलबे में दफन हो जाएगा। उन्होंने लिखा, ''इतिहास की सबसे बुरी हार के बाद भारत में जनमत जिस तरह सरकार के खिलाफ हो गया और पीएम मोदी और उनके गुट ने अपनी विश्वसनीयता कैसे खो दी, यह नेतृत्व के बयानों में दिखाई देने वाले दबाव से स्पष्ट है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर स्थापित एक राष्ट्र है। हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार, ईश्वर की इच्छा से, भारत अपने ही विमानों के मलबे में दफन हो जाएगा। अल्लाहु अकबर।''

भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान को अगर विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करना होगा। इससे एक दिन पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नई दिल्ली द्वारा दिखाया गया संयम भविष्य में किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में दोहराया नहीं जाएगा और उन्होंने भारतीय सैनिकों से कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।

भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को यह भी कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों में अमेरिका से खरीदे गए एफ-16 जेट सहित कम से कम एक दर्जन पाकिस्तानी सैन्य विमान नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें पाकिस्तान द्वारा चीन से खरीदा गया जेएफ-17 फाइटर जेट भी शामिल है।

