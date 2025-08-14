जहां मिलने जा रहे पुतिन और ट्रंप, वहीं 'युद्ध अभ्यास' करेंगी भारत-US की सेनाएं; इसलिए है खास

यह 'युद्ध अभ्यास' ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में कुछ तनाव देखा जा रहा है।

अमेरिका का अलास्का राज्य दो ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। पहले यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुप्रतीक्षित मुलाकात होगी। इसके बाद, अगले महीने इसी राज्य में भारत और अमेरिका की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास को 'युद्ध अभ्यास 2025' नाम दिया गया है। यह 1 से 14 सितंबर तक चलेगा और यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। यह आयोजन न केवल सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीति और रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

युद्ध अभ्यास 2025: क्या है खास? 'युद्ध अभ्यास' भारत और अमेरिका के बीच 2004 से आयोजित होने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाने का एक मंच है। इस बार इसका 21वां संस्करण अलास्का के ठंडे और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आयोजित होगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद रोधी और आपदा राहत ऑपरेशनों में दोनों सेनाओं की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है।

इस साल अभ्यास का दायरा और जटिलता पहले से कहीं अधिक होगी। भारत से 400 से अधिक सैनिक हिस्सा लेंगे, जिनका नेतृत्व मद्रास रेजिमेंट करेगी। इसमें पैदल सेना, टैंक और सहायक बल शामिल होंगे। अमेरिकी सेना भी अपनी नई तकनीकों और हथियारों का प्रदर्शन करेगी, जिसमें खास तौर पर 'स्ट्राइकर' गाड़ी का जल-थल संस्करण शामिल है। भारत ने पहले इस गाड़ी के जमीन वाले संस्करण का परीक्षण किया था, और अब इसके जल में संचालन की क्षमता की जांच करेगा। अगर यह परीक्षण सफल रहा, तो भारत इसे खरीदने पर विचार कर सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर से सबक माना जा रहा है कि इस अभ्यास में अमेरिकी सेना भारत के हाल के ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेने की इच्छुक है। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी रणनीति और तकनीकों का उपयोग किया था। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारत की सैन्य क्षमता को वैश्विक स्तर पर रेखांकित किया है। अब अमेरिकी सेना इस अभ्यास के दौरान भारत की रणनीतियों, जैसे संयुक्त योजना निर्माण और वास्तविक युद्ध जैसे हालात में अभ्यास, को समझना चाहती है। दोनों सेनाएं संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत आतंकवाद रोधी मिशन की तैयारी करेंगी।

पुतिन-ट्रंप मुलाकात और भारत का रुख उससे पहले अलास्का में 15 अगस्त यानी कल होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी वैश्विक ध्यान का केंद्र बनी हुई है। यह मुलाकात रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत ने इस मुलाकात का स्वागत किया है और विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत, अमेरिका और रूसी संघ के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत करता है। यह बैठक यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने और शांति की संभावनाओं को खोलने का वादा करती है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'यह युद्ध का युग नहीं है' के संदेश को दोहराते हुए भारत ने स्पष्ट किया कि वह हिंसा रोकने और कूटनीति के जरिए समाधान के लिए हर प्रयास का समर्थन करेगा।