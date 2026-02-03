भारत पर 500% टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, करने लगे तारीफ; रूसी तेल पर दिया ज्ञान

संक्षेप: अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम के सुर बदल गए हैं। भारत पर 500% टैरिफ की धमकी देने वाले ग्राहम अब भारत-अमेरिका ट्रेड डील और रूसी तेल छोड़ने के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। जानिए ट्रंप-मोदी की इस डील के बाद क्या बोले?

ट्रंप के कट्टर समर्थक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम एक समय भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कदम आगे जाते हुए ऐसा बिल लेकर आए जिसमें भारत पर 500 फीसदी टैरिफ का प्रावधान है। यह बिल अभी पास नहीं हुआ है। हालांकि भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ग्राहम ने अब पूरी तरह से अपना रुख बदल लिया है।

भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते के बाद, ग्राहम ने सोशल मीडिया पर भारत की सराहना करते हुए कहा कि 'भारत ने अपने आचरण से इस टैरिफ कटौती को कमाया है।' यह बदलाव विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बंद करने की सहमति के बाद आया है।

रूसी तेल पर 'ज्ञान' और पुतिन की घेराबंदी लिंडसे ग्राहम ने भारत के इस कदम को रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक बताया है। ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश स्पष्ट है- पुतिन के जो ग्राहक उनके युद्ध तंत्र को सहारा दे रहे हैं, उन्हें अब पुनर्विचार करना होगा। ग्राहम ने तर्क दिया कि पुतिन केवल तभी बातचीत की मेज पर आएंगे जब आर्थिक दर्द असहनीय होगा। भारत द्वारा रूसी तेल छोड़ना पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। ग्राहम अब दुनिया को भारत का उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की देखा-देखी अब अन्य बड़े देश भी रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे।

लिंडसे ग्राहम ने लिखा- 'बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट ट्रंप। मुझे लगता है कि इस युद्ध को खत्म करने के बारे में आपका मैसेज काम कर रहा है- पुतिन के उन कस्टमर्स को फिर से सोचने पर मजबूर किया जा रहा है जो उनकी युद्ध मशीन को सपोर्ट करते हैं। अपने व्यवहार से, भारत ने यह (टैरिफ) कटौती पूरी तरह से अर्जित की है। मुझे उम्मीद है कि रूस से तेल खरीदने वाले दूसरे बड़े देश भी भारत की राह पर चलेंगे। पुतिन तभी बातचीत की टेबल पर आएंगे जब दर्द बहुत ज्यादा होगा। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भारत के कदमों से हम करीब पहुंच रहे हैं। यूक्रेन में खून-खराबा अभी खत्म करो।'

क्यों बदले ग्राहम के सुर? इस हृदय परिवर्तन के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई वह बड़ी डील है, जिसने समीकरण बदल दिए। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और इसके बदले अमेरिका व वेनेजुएला से तेल खरीदने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत भी अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलेगा और टैरिफ बाधाओं को हटाएगा।