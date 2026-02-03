Hindustan Hindi News
भारत पर 500% टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, करने लगे तारीफ; रूसी तेल पर दिया ज्ञान

भारत पर 500% टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, करने लगे तारीफ; रूसी तेल पर दिया ज्ञान

संक्षेप:

अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम के सुर बदल गए हैं। भारत पर 500% टैरिफ की धमकी देने वाले ग्राहम अब भारत-अमेरिका ट्रेड डील और रूसी तेल छोड़ने के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। जानिए ट्रंप-मोदी की इस डील के बाद क्या बोले?

Feb 03, 2026 08:45 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
ट्रंप के कट्टर समर्थक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम एक समय भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कदम आगे जाते हुए ऐसा बिल लेकर आए जिसमें भारत पर 500 फीसदी टैरिफ का प्रावधान है। यह बिल अभी पास नहीं हुआ है। हालांकि भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ग्राहम ने अब पूरी तरह से अपना रुख बदल लिया है।

भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते के बाद, ग्राहम ने सोशल मीडिया पर भारत की सराहना करते हुए कहा कि 'भारत ने अपने आचरण से इस टैरिफ कटौती को कमाया है।' यह बदलाव विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बंद करने की सहमति के बाद आया है।

रूसी तेल पर 'ज्ञान' और पुतिन की घेराबंदी

लिंडसे ग्राहम ने भारत के इस कदम को रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक बताया है। ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश स्पष्ट है- पुतिन के जो ग्राहक उनके युद्ध तंत्र को सहारा दे रहे हैं, उन्हें अब पुनर्विचार करना होगा। ग्राहम ने तर्क दिया कि पुतिन केवल तभी बातचीत की मेज पर आएंगे जब आर्थिक दर्द असहनीय होगा। भारत द्वारा रूसी तेल छोड़ना पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। ग्राहम अब दुनिया को भारत का उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की देखा-देखी अब अन्य बड़े देश भी रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे।

लिंडसे ग्राहम ने लिखा- 'बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट ट्रंप। मुझे लगता है कि इस युद्ध को खत्म करने के बारे में आपका मैसेज काम कर रहा है- पुतिन के उन कस्टमर्स को फिर से सोचने पर मजबूर किया जा रहा है जो उनकी युद्ध मशीन को सपोर्ट करते हैं। अपने व्यवहार से, भारत ने यह (टैरिफ) कटौती पूरी तरह से अर्जित की है। मुझे उम्मीद है कि रूस से तेल खरीदने वाले दूसरे बड़े देश भी भारत की राह पर चलेंगे। पुतिन तभी बातचीत की टेबल पर आएंगे जब दर्द बहुत ज्यादा होगा। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भारत के कदमों से हम करीब पहुंच रहे हैं। यूक्रेन में खून-खराबा अभी खत्म करो।'

क्यों बदले ग्राहम के सुर?

इस हृदय परिवर्तन के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई वह बड़ी डील है, जिसने समीकरण बदल दिए। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और इसके बदले अमेरिका व वेनेजुएला से तेल खरीदने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत भी अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलेगा और टैरिफ बाधाओं को हटाएगा।

वैसे बता दें कि भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर रूसी तेल की खरीद बंद करने का जिक्र नहीं किया है। भारत का कहना है कि वह अपनी जरूरतों के मुताबिक अपनी ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राष्ट्रपति ट्रंप को प्रिय मित्र संबोधित करते हुए इस घोषणा का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लिखा- यह जानकर खुशी हुई कि 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा। भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से इस शानदार घोषणा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत-बहुत धन्यवाद।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
