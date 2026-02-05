Hindustan Hindi News
मैं उसमें शामिल नहीं, पीयूष गोयल से पूछिए; भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा?

संक्षेप:

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की US यात्रा से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की राह साफ हुई। जानें कैसे 'FORGE' पहल और 18% टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए गेम-चेंजर साबित होंगे।

Feb 05, 2026 09:37 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। यह यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस दौरान न केवल महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में रणनीतिक प्रगति हुई, बल्कि दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़ी प्रगति

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में पुष्टि करते हुए कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद अब इस समझौते के विवरणों पर काम चल रहा है।

कौन संभाल रहा है कमान? जयशंकर ने बताया कि व्यापार वार्ता का नेतृत्व मुख्य रूप से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) कर रहे हैं।

समय सीमा: समझौते की औपचारिक घोषणा की समय सीमा वाणिज्य मंत्री द्वारा तय की जाएगी, क्योंकि वे सीधे तौर पर तकनीकी बारीकियों से जुड़े हैं।

जयशंकर ने कहा, 'यह (ट्रेड डील) सीधे मेरे साथ नहीं हुई थी, क्योंकि इसे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल हैंडल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई, उसमें से कुछ घोषणाएं हुईं। उसके बाद, ट्रेड बातचीत की डिटेलिंग चल रही है।' ट्रेड एग्रीमेंट कब तक पूरी तरह फाइनल हो जाएगा? इसकी टाइमलाइन पर जयशंकर ने कहा, 'मेरे लिए यह कहना मुश्किल है और कॉमर्स मिनिस्टर को यह बेहतर पता होगा, क्योंकि वह सीधे US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत कर रहे हैं।'

भारतीय निर्यातकों के लिए 'प्रतिस्पर्धात्मक' लाभ

संसद में इस विषय पर बोलते हुए वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल ने महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित 18 प्रतिशत की टैरिफ रेट अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्कों की तुलना में कम है। पियूष गोयल ने कहा, 'यह कदम भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के विजन को मजबूती देगा।'

संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता 'संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी' होगा। लगभग एक साल तक चली गहन वार्ताओं के बाद, दोनों पक्षों ने अपने-अपने संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखने पर सहमति जताई है।

कृषि और डेयरी क्षेत्र: भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों की पूरी रक्षा की जाए।

तकनीकी प्रक्रिया: वर्तमान में दोनों पक्ष तकनीकी प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने में जुटे हैं ताकि समझौते की संभावनाओं का जल्द से जल्द लाभ उठाया जा सके।

क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) और 'FORGE' पहल

वाशिंगटन में अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स बैठक में भी भाग लिया। यहां भारत की भागीदारी के मुख्य बिंदु-

FORGE की शुरुआत: अमेरिका ने 'FORGE' नामक एक नई पहल शुरू की है, जो 'मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप' (MSP) का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। भारत ने इस पहल का पूर्ण समर्थन किया है।

सप्लाई चैन का डी-रिस्क: जयशंकर ने आगाह किया कि महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चैन में अत्यधिक एकाग्रता वैश्विक जोखिम पैदा करती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इसे विकेंद्रीकृत करने का आह्वान किया।

मार्को रुबियो से मुलाकात: उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा मिली।

