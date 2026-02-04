ट्रंप के एक ऐलान से बहुत बुरे संकट में पाकिस्तान, भारत वाली डील ने तगड़ी चोट दी

संक्षेप: सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद घोषणा की थी। इससे पहले भारत और अमेरिका करीब एक साल से ट्रेड डील को लेकर चर्चा कर रहे थे।

पहले यूरोपीय संघ और अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील से पड़ोसी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने के आसार हैं। खबर है कि भारत के इन दोनों समझौतों का असर पाकिस्तान के कॉटन एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। पड़ोसी मुल्क के एक्सपर्ट चिंता जाहिर कर रहे हैं कि स्थिति नहीं सुधरी तो वैश्विक बाजार में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो सकती है। भारत ने एक ओर जहां ईयू के साथ मदर ऑफ डील्स पर हस्ताक्षर किए। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई ट्रेड डील के तहत भारत पर लगाए टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कॉटन जिनर्स फोरम के अध्यक्ष एहसानुल हक ने ताजा स्थिति को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कॉटन और कपड़ा उद्योग के लिए तत्काल उपाय नहीं करती है, तो पाकिस्तान के निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा है कि पॉलिसी लाने में देरी से क्षेत्रीय स्तर पर लागत का अंतर बढ़ेगा, जिससे वैश्विक बाजार में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होगी।

क्यों लगा बड़ा झटका हक ने कहा कि उद्योग की चिंताएं तब और बढ़ गईं, जब यूरोपीय संघ ने भारतीय उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी को शून्य कर दिया। साथ ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 18 से 25 फीसदी की रेंज में ला दिया। इसके विपरीत पाकिस्तान उत्पाद अमेरिका में 19 फीसदी टैरिफ का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि उद्योग के अनुसार, इस अंतर का फायदा भारत के पक्ष में होगा।

क्या है मांग उन्होंने सरकार से कहा है कि पाकिस्तान में उत्पादन लागत पड़ोसी देशों के बराबर लानी होगी, ताकि निर्यात में कीमतों को लेकर टक्कर बनी रहे। कॉटन जिनर्स फोरम ने मांग की है कि लंबे समय से लंबित रिफंड जारी किए जाएं या सुपर टैक्स लायबिलिटीज के मुकाबले उन्हें एडजस्ट किया जाए।

भारत और अमेरिका में डील सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद घोषणा की थी। इससे पहले भारत और अमेरिका करीब एक साल से ट्रेड डील को लेकर चर्चा कर रहे थे। अमेरिका ने शर्त लगाई है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा।